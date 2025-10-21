Bărbat din Horea, cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 33 de ani din comuna Horea este cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan.

Potrivit IPJ Alba, luni, 20 octombrie, în jurul orei 22:00, polițiștii Secției de Poliție Rurală Câmpeni au oprit, pentru control, pe DC 119, din comuna Horea, județul Alba, un autoturism care era condus de un bărbat de 33 de ani, din comună.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cazul bărbatului, cercetările sunt continuate.

