Bărbat din Sebeș, condamnat la închisoare cu executare după ce a furat un aparat medical din spital. L-a confundat cu un aspirator
Un bărbat din Sebeș a fost condamnat la închisoare cu executare, după ce a furat un aparat medical din Spitalul Sebeș. Mai exact, bărbatul a ajuns cu ambulanța la spital, iar după ce a primit un tratament a văzut un aparat pe holul spitalului. Acesta a crezut că este un aspirator și s-a gândit să îl fure. De fapt, era un aparat de nebulizare.
Aventura penală a bărbatului a avut loc în data de 7 martie 2023, iar un an mai târziu, în data de 23 decembrie 2024, dosarul a primit undă verde. La un an de la trimiterea în judecată,în data de 20 octombrie 2025, magistrații din Sebeș au dat o decizie în acest caz.
Cum a ajuns să fure un nebulizator din spital
În data de 7 martie 2023, bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice. A sunat la 112 iar o salvare a mers la locuința sa și l-a dus la spital.
Apoi, după ce a ajuns la spital, și ”după ce i-a fost administrat tratament injectabil acesta a observat aparatul de nebulizare, a crezut că este un aspirator, şi, pentru că avea nevoie de unul acasă, l-a luat de pe holul spitalului și a plecat din unitatea medicală”.
Mai pe scurt bărbatul a confundat aparatul medical cu un aspirator și s-a gândit să îl fure.
Unde au găsit polițiștii aparatul medical
După ce și-au dat seama că nebulizatorul a fost furat, reprezentanții spitalului s-au uitat pe camerele video pentru a vedea unde a dispărut. Atunci pe camere l-au observat pe bărbat cum cară după el nebulizatorul. Mai exact l-a acoperit cu o haină și a plecat cu el din spital. După ce polițiștii l-au identificat pe bărbat au mers la el acasă pentru a recupera bunul. Bărbatul i-a condus în grădina locuinței sale unde într-o groapă, băgat într-o pungă a ascuns aparatul furat.
Ce pedeapsă a primit
Bărbatul nu a fost la prima condamnare penală. Acesta mai avea două condamnări penale, una pentru furt și alta pentru ultraj contra bunelor moravuri. Pentru furtul comis în spitalul din Sebeș, a primit o condamnare de un an și sase luni de închisoare.
Prin calcul judecătoresc, bărbatul a fost condamnat la doi ani și opt luni de închisoare cu executare.
Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.
