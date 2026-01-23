Bărbat suspectat de exhibiționism, în zona unui liceu din Alba Iulia, căutat de polițiști

Polițiștii din Alba Iulia caută un bărbat care a făcut acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Incidentul a fost semnalat printr-o postare anonimă, joi, pe rețeaua de socializare Facebook. Potrivit postării, este vorba despre un bărbat cu glugă în cap, îmbrăcat în culori închise.

Potrivit IPJ Alba, în dimineața zilei de 23 ianuarie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, ca urmare a unei postări anonime pe o rețea de socializare.

Din primele date, un bărbat, în timp ce se afla în proximitatea unei unități de învățământ din municipiul Alba Iulia, ar fi săvârșit acte explicite de exhibiționism.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, în vederea identificării bărbatului și stabilirii stării de fapt.

