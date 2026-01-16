Connect with us

Biblioteca Batthyaneum: Aproximativ 40% din colecția de incunabule și coligate a fost scanată

Publicat

acum 2 ore

Biblioteca Batthyaneum a transmis vineri că aproximativ 40% din colecția de incunabule și coligate a fost scanată. După finalizarea proiectului prin care sunt scanate, acestea vor fi încărcate online și oricine va avea acces la ele. 

Un incunabul este o carte tipărită înainte de anul 1501, adică în primele decenii de la inventarea tiparului cu litere mobile de către Johannes Gutenberg.

Un coligat este o carte formată prin legarea împreună a mai multor lucrări diferite, tipărite separat, dar adunate ulterior într-un singur volum.

”Dragi Prieteni,

de Ziua Culturii Naționale vă invităm să luați parte la bucuria noastră: din cea mai mare colecție de incunabule din România au fost scanate până ieri inclusiv, căci astăzi mergem mai departe, 207 incunabule (și coligate), în perioada septembrie 2025 - ianuarie 2026.

La ora aceasta, sunt scanate în total 248 de incunabule (și coligate), aproximativ 40% din toată colecția.

Unii ar spune că nu e atât de importantă cultura astăzi, noi ne încăpățânăm (și nu suntem singurii) să vă dovedim că ea nu e doar importantă, ci fundamentală pentru orice națiune, comunitate, persoană, în moduri pe care nici nu le bănuim, decât poate atunci când riscăm să o pierdem.

Aveți câteva mostre din incunabulele deja scanate. Următorul pas va fi încărcarea lor online și accesul total la ele. Să ne bucurăm de această zi, avem toate motivele!” au utransmis reprezentanții instituției.

Foto: Biblioteca Batthyaneum

