Bolojan l-a propus pe Radu Miruță ca interimar la Apărare, după demisia lui Ionuț Moșteanu

Premierul Ilie Bolojan l-a propus pe Radu Miruță, ministrul Economiei, pentru interimatul la conducerea Ministerului Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu.

Astfel, premierul Ilie Bolojan susține că a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului României.

„Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului”, a transmis Bolojan.

Acesta anunță că îi va propune președintelui României ca interimatul funcției să fie asigurat de dl Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Ionuț Moșteanu și-a dat demisia vineri, 28 noiembrie, în urma scandalului izbucnit pe tema CV-ului. Acesta a făcut anunțul într-o postare pe contul său de Facebook.

