Eveniment
Brândușa Brumbea, solista de heavy metal din Alba Iulia, alături de trupa FITTONIA, au câștigat Marele Premiu la Posada Rock 2025
Brândușa Brumbea, solistă de heavy metal din Alba Iulia, a câștigat, alături de trupa clujeană FITTONIA, Marele Premiu al concursului dedicat trupelor underground din cadrul festivalului Posada Rock 2025.
Festivalul s-a desfășurat la Câmpulung Muscel, iar Marele Premiu le-a fost înmânat tinerilor din Cluj de către Elena Lasconi, scrie Cluj24.
Care au fost premiile
- Marele Premiu (10.000 lei): FITTONIA
- Premiul I (5.000 lei): REDUX
- Premiul II (2.500 lei): ANCESTRAL
- Premiul III (1.500 lei): HOSTVGE
- Premiul „Zaharia Rădulică” (1.109 lei): GRI
Astfel, solista trupei este Brândușa, absolventă a Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, alături de ea mai sunt: Daniel Moldovan la chitară, Joldiș Vlad la chitară, Cătălin Laslo la bass, Dorian Niță la pian și Rareș Gălățean la tobe.
De asemenea, Brândușa Brumbea este și solista trupei OverBurn din Alba Iulia.
Citește tot materialul pe Cluj24.ro: VIDEO FOTO. Trupa FITTONIA a dat lovitura la Posada Rock 2025. Clujenii au luat Marele Premiu: Vis împlinit
Sursă foto: Posada Rock
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.