Brândușa Brumbea, solista de heavy metal din Alba Iulia, alături de trupa FITTONIA, au câștigat Marele Premiu la Posada Rock 2025

Brândușa Brumbea, solistă de heavy metal din Alba Iulia, a câștigat, alături de trupa clujeană FITTONIA, Marele Premiu al concursului dedicat trupelor underground din cadrul festivalului Posada Rock 2025.

Festivalul s-a desfășurat la Câmpulung Muscel, iar Marele Premiu le-a fost înmânat tinerilor din Cluj de către Elena Lasconi, scrie Cluj24.

Care au fost premiile

Marele Premiu (10.000 lei): FITTONIA

Premiul I (5.000 lei): REDUX

Premiul II (2.500 lei): ANCESTRAL

Premiul III (1.500 lei): HOSTVGE

Premiul „Zaharia Rădulică” (1.109 lei): GRI

Astfel, solista trupei este Brândușa, absolventă a Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, alături de ea mai sunt: Daniel Moldovan la chitară, Joldiș Vlad la chitară, Cătălin Laslo la bass, Dorian Niță la pian și Rareș Gălățean la tobe.

De asemenea, Brândușa Brumbea este și solista trupei OverBurn din Alba Iulia.

Citește tot materialul pe Cluj24.ro: VIDEO FOTO. Trupa FITTONIA a dat lovitura la Posada Rock 2025. Clujenii au luat Marele Premiu: Vis împlinit

Sursă foto: Posada Rock

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News