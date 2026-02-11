Cancelaria Prim-Ministrului anunță o reducere a cheltuielilor cu 23,7%. Economii de 10 milioane de lei, în 2025

Cancelaria Prim-Ministrului a anunțat o reducere a cheltuielilor cu 23,7% a cheltuielilor în 2025 față de anul precedent. Potrivit unui comunicat al instituției, printre măsurile implementate după ce Ilie Bolojan a ajuns premier s-au numărat renunțarea la șoferi, tăieri salariale și diminuarea bugetului alocat pentru delegări/detașări, transport și protocol.

Datele financiare evidențiază o reducere totală a cheltuielilor de 9.968.676 lei, reprezentând o diminuare de 23,7% față de anul precedent. Din economia totală de aproape 10 milioane lei, suma de 8,4 milioane lei - adică 84% - a fost generată în cele șase luni de mandat ale noii conduceri, se precizează într-un comunicat al instituției.

Cancelaria Prim-Ministrului este o structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Aceasta funcționează în subordinea prim-ministrului, este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Potrivit reprezentanților instituției, semestrul 2 al anului 2025 a înregistrat cheltuieli de 12,7 milioane lei, cu 39,9% mai puțin decât semestrul 2 al anului 2024 (21,1 milioane lei) și cu 41,1% sub semestrul 2 al anului 2023 (21,5 milioane lei).

În prima jumătate a anului 2025, reducerea față de 2024 a fost de 7,4%.

Perioada Cheltuieli în 2023 (lei) Cheltuieli în 2024 (lei) Cheltuieli în 2025 (lei) Semestrul 1 (ianuarie - iunie) 18.833.552 21.034.851 19.471.900 Semestrul 2 (iulie - decembrie) 21.493.124 21.058.249 12.652.528 Total anual 40.326.676 42.093.103 32.124.427

„Această performanță reflectă angajamentul asumat public de a gestiona cu responsabilitate resursele publice și de a demonstra că instituțiile statului pot funcționa eficient, fără a compromite calitatea serviciilor”, se precizează în comunicat.

Reduceri semnificative în domeniul transportului

Una dintre cele mai importante realizări o reprezintă optimizarea cheltuielilor de transport.

Începând din vara anului 2025, Cancelaria a renegociat și, ulterior, a reziliat contractele de asigurare a serviciilor de transport cu RA-APPS, rezultând în economii substanțiale:

Reducerea numărului de autovehicule de la 30 la 17

Eliminarea serviciilor de transport cu șofer inclus, pentru fiecare demnitar, astfel că în prezent toți demnitarii își conduc singuri autovehiculele de serviciu

Tranziția de la contractul de transport persoane cu RA APPS (mașină + șofer) la contractul de leasing operațional pentru 17 autovehicule Dacia (fără șofer) a generat o reducere semnificativă a costului lunar.

Comparație directă cost lunar: modelul vechi vs. modelul nou

RA APPS (media 2024) Noul model Dacia (octombrie - decembrie 2025) Diferență Vehicule 30 (cu șofer) 17 (fără șofer) - 13 Cost lunar 780.865 lei 83.429 lei - 89,3%

Analiza principalelor categorii de cheltuieli

Categorie 2024 (lei) 2025 (lei) Variație Transport 11.459.222 7.062.933 - 38,4% Cheltuieli salariale 21.871.671 18.640.698 - 14,8% Indemnizații delegare/detașare 814.421 244.870 - 69,9% Protocol 2.294.583 1.804.566 - 21,4% Alte cheltuieli 285.776 35.749 - 87,5%

Indemnizațiile de delegare și detașare reprezintă cheltuielile cu diurna și cazarea aferente deplasărilor interne și externe ale personalului Cancelariei, inclusiv demnitari.

Alte cheltuieli reprezintă cheltuieli pentru amenajare și organizare evenimente oficiale (logistică, servicii tehnice, sonorizare, catering), precum și costuri conexe, respectiv workshop-uri, materiale de informare, conferințe, servicii legislative, întreținere echipamente și alte cheltuieli specifice

Cheltuielile de protocol cuprind: aprovizionarea și servirea de produse alimentare și băuturi pentru activitățile protocolare ale cabinetelor demnitarilor, mesele oficiale și logistica aferentă acestora, serviciile de protocol la Salonul Oficial C din cadrul CNAB (primirea oficialităților), precum și alte materiale de protocol (aranjamente florale, materiale de reprezentare).

Optimizarea resurselor umane

Reorganizarea formală, anunțată public de Șeful Cancelariei pe 18 iulie 2025, prevede reducerea numărului total de posturi de la 176 la aproximativ 105 (reducere de 40%), cu o economie estimată de circa 850.000 lei pe lună: 615.000 lei din reducerea aparatului demnitarilor și circa 235.000 lei din eficientizarea corpului de funcționari.

Potrivit reprezentanților instituției, această reorganizare nu a putut fi implementată până la această dată, întrucât se așteaptă semnarea proiectului de reorganizare de către Secretarul General al Guvernului.

Din date rezultă că, în ianuarie 2026, din cele 176 de posturi prevăzute în statul de funcții, doar 117 sunt efectiv ocupate (66,48%), 59 sunt vacante (33,52%); dintre acestea 13 sunt temporar vacante (detașări, suspendări, concedii fără plată), iar 5 sunt temporar ocupate.

Cea mai semnificativă reducere s-a produs la nivelul personalului contractual din cabinetele demnitarilor: de la 42 de persoane (ianuarie 2025) la doar 19 (ianuarie 2026), ceea ce înseamnă o scădere de 55%, cu 35 de posturi vacante din totalul de 54.

Numărul demnitarilor activi a scăzut de la 19 la 14, cu 7 posturi vacante din 21. Corpul funcționarilor publici a rămas relativ stabil, de la 61 la 63 persoane active.

Comparativ cu ianuarie 2024, reducerea este și mai pronunțată: de la 142 la 117 persoane active (-17,61%). Numărul total de posturi s-a redus de la 180 (ianuarie 2024) la 176 (ianuarie 2025 și 2026), iar rata de ocupare a scăzut de la 78,9% la 66,48%.

