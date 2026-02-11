FOTO: INCENDIU la Blaj. Un autoturism a luat foc, pe o stradă din municipiu

Un autoturism a luat foc miercuri după-amiaza, pe o stradă din municipiul Blaj.

Update, ora 14:10 - Potrivit ISU Alba, incendiul a fost stins.

Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism în municipiul Blaj, strada Eroilor, fără victime.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

