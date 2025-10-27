Care este cea mai mare pensie specială din Alba. TOP ZECE pensii URIAȘE, încasate lunar în județ

Ce mai mare pensie specială din județul Alba este de în valoare de 50.359 de lei, brut. Asta înseamnă că în fiecare lună, un pensionar din Alba care beneficiază de o pensie specială primește suma de 41.369 de lei în mână.

În paralel, cea mai mare pensie din sistemul public, din județul Alba, dar care nu face parte din categoria ”pensiilor speciale” este de 23.574 lei, brut. Mai exact o pensie lunară de 19.668 lei.

Reprezentanții Casei de Pensii Alba au comunicat la solicitarea alba24.ro, situația celor mai mari pensii speciale din Alba. Mai exact un top 10 al pensiilor speciale, primite lună de lună, în județ.

Top-ul pensiilor speciale, în Alba

Topul pensiilor, de la cea mai mare la cea mai mică, este următorul:

Pensie brută 50359 lei – Pensie netă 41361 lei Pensie brută 39629 lei – Pensie netă 32669 lei Pensie brută 37828 lei – Pensie netă 31210 lei Pensie brută 36087 lei– Pensie netă 29800 lei Pensie brută 34204 lei – Pensie netă 28276 lei Pensie brută 32773 lei – Pensie netă 27116 lei Pensie brută 32650 lei – Pensie netă 27016 lei Pensie brută 32650 lei– Pensie netă 27016 lei Pensie brută 32261 lei – Pensie netă 26701 lei Pensie brută 30258 lei – Pensie netă 27532 lei

De asemenea, în ceea ce privește pensiile din sistemul public de pensii, adică pensiile obișnuite, top-ul este următorul.

Top zece pensii publice în județul Alba

Pensie brută 23578 lei – Pensie netă 19668 lei Pensie brută 22168 lei – Pensie netă 18526 lei Pensie brută 19915 lei– Pensie netă 16701 lei Pensie brută 18559 lei– Pensie netă 15603 lei Pensie brută 17314 lei – Pensie netă 14595 lei Pensie brută 16794 lei – Pensie netă 14173 lei Pensie brută 16785 lei – Pensie netă 14165 lei Pensie brută 16758 lei – Pensie netă 14144 lei Pensie brută 16704 lei – Pensie netă 14101 lei Pensie brută 16009 lei – Pensie netă 13537 lei

CCR a respins legea lui Bolojan pentru pensiile speciale

Discuția despre pensiile speciale a revenit în atenția publică, odată cu reformele cerute de Guvernul Bolojan. Premierul Bolojan a cerut modificarea sistemului de pensii pentru magistrați.

Dar, legea care modifica sistemul de pensii pentru judecători și procurori a fost declarată neconstituțională. Mai exact, cei nouă judecători ai CCR au admis luni, 20 octombrie, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Este vorba despre propunerile legislative propuse de guvernul Bolojan care urmau să modifice sistemul de pensii al magistraților.

Se propune eliminarea pensiilor speciale pentru primari, viceprimari președinți și vicepreședinți de CJ

O altă propunere legislativă este eliminarea pensiilor speciale ale primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților ai consiliilor județene, a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere pe 22 octombrie.

