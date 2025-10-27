Connect with us

Economie

Care este cea mai mare pensie specială din Alba. TOP ZECE pensii URIAȘE, încasate lunar în județ

Ratele românilor vor crește

Publicat

acum O oră

Ce mai mare pensie specială din județul Alba este de în valoare de 50.359 de lei, brut. Asta înseamnă că în fiecare lună, un pensionar din Alba care beneficiază de o pensie specială primește suma de 41.369 de lei în mână. 

În paralel, cea mai mare pensie din sistemul public, din județul Alba, dar care nu face parte din categoria ”pensiilor speciale” este de 23.574 lei, brut. Mai exact o pensie lunară de 19.668 lei.

Reprezentanții Casei de Pensii Alba au comunicat la solicitarea alba24.ro, situația celor mai mari pensii speciale din Alba. Mai exact un top 10 al pensiilor speciale, primite lună de lună, în județ.

Top-ul pensiilor speciale, în Alba

Topul pensiilor, de la cea mai mare la cea mai mică, este următorul:

  1. Pensie brută 50359 lei – Pensie netă 41361 lei
  2. Pensie brută 39629 lei – Pensie netă 32669 lei
  3. Pensie brută 37828 lei – Pensie netă 31210 lei
  4. Pensie brută 36087 lei– Pensie netă 29800 lei
  5. Pensie brută 34204 lei – Pensie netă 28276 lei
  6. Pensie brută 32773 lei – Pensie netă 27116 lei
  7. Pensie brută 32650 lei – Pensie netă 27016 lei
  8. Pensie brută 32650 lei– Pensie netă 27016 lei
  9. Pensie brută 32261 lei – Pensie netă 26701 lei
  10. Pensie brută 30258 lei – Pensie netă 27532 lei

De asemenea, în ceea ce privește pensiile din sistemul public de pensii, adică pensiile obișnuite, top-ul este următorul.

Top zece pensii publice în județul Alba

  1. Pensie brută 23578 lei – Pensie netă 19668 lei
  2. Pensie brută 22168 lei – Pensie netă 18526 lei
  3. Pensie brută 19915 lei– Pensie netă 16701 lei
  4. Pensie brută 18559 lei– Pensie netă 15603 lei
  5. Pensie brută 17314 lei – Pensie netă 14595 lei
  6. Pensie brută 16794 lei – Pensie netă 14173 lei
  7. Pensie brută 16785 lei – Pensie netă 14165 lei
  8. Pensie brută 16758 lei – Pensie netă 14144 lei
  9. Pensie brută 16704 lei – Pensie netă 14101 lei
  10. Pensie brută 16009 lei – Pensie netă 13537 lei

CCR a respins legea lui Bolojan pentru pensiile speciale

Discuția despre pensiile speciale a revenit în atenția publică, odată cu reformele cerute de Guvernul Bolojan. Premierul Bolojan a cerut modificarea sistemului de pensii pentru magistrați.

VEZI ȘI: CCR a respins legea lui Bolojan privind pensiile speciale. Modificările pentru magistrați, declarate neconstituționale

Dar, legea care modifica sistemul de pensii pentru judecători și procurori a fost declarată neconstituțională. Mai exact, cei nouă judecători ai CCR au admis luni, 20 octombrie, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Este vorba despre propunerile legislative propuse de guvernul Bolojan care urmau să modifice sistemul de pensii al magistraților.

Se propune eliminarea pensiilor speciale pentru primari, viceprimari președinți și vicepreședinți de CJ

O altă propunere legislativă este eliminarea pensiilor speciale ale primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților ai consiliilor județene, a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere pe 22 octombrie.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 54 de secunde

Un tânăr din Sebeș va fi judecat după ce procurorii DIICOT Alba Iulia i-au verificat contul de Google. Ce poze au descoperit în el
Evenimentacum 31 de minute

FOTO: Clubul Sportiv de Airsoft “Super Daddys’’ din Alba Iulia, pe podium la campionatul național. Premiile și medaliile obținute
Ratele românilor vor crește
Economieacum O oră

Care este cea mai mare pensie specială din Alba. TOP ZECE pensii URIAȘE, încasate lunar în județ
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

FOTO: Drumul Pianului, în modernizare. Lucrări mai scumpe după modificarea TVA. Care este stadiul șantierului pe DJ 704A
Administrațieacum 4 zile

City Index 2025: Alba Iulia, locul 8 în țară la calitatea vieții și inovație urbană. Cel mai performant oraș sub 100.000 locuitori
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum O oră

Care este cea mai mare pensie specială din Alba. TOP ZECE pensii URIAȘE, încasate lunar în județ
Economieacum 3 ore

VIDEO: Autostrada Sibiu-Pitești. Au început operațiunile de dinamitare pentru construirea tunelului Robești, segment Boița-Cornetu
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 ore

Marcel Ciolacu, atac dur la premierul Ilie Bolojan: „Și-a creat o aură de Sfântul Gheorghe care salvează și omoară balauri”
Evenimentacum 3 zile

Comunicat: PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 31 de minute

FOTO: Clubul Sportiv de Airsoft “Super Daddys’’ din Alba Iulia, pe podium la campionatul național. Premiile și medaliile obținute
Evenimentacum 10 ore

Trei boxeri ai CSM Unirea Alba Iulia, antrenați de Andrei Dărămuș, pe podium la o competiție sportivă desfășurată la Sibiu
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 10 ore

Vineri, 31 octombrie: Trupa RIFF concertează la Sebeș. 55 de ani sub zodia rockului dedicat publicului de toate vârstele
Horoscop
Evenimentacum 3 zile

Horoscop de weekend 25-26 octombrie. Astrele ne îndeamnă să privim dincolo de suprafață, să explorăm profunzimile emoționale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 5 zile

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

Analize și investigații medicale gratuite pentru persoane asigurate. LISTA serviciilor și cum pot fi accesate
Evenimentacum o zi

Un medicament revoluţionar reduce tumorile pulmonare. 77% dintre pacienţi au avut rezultate pozitive. STUDIU
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 11 ore

Raiffeisen Bank România contribuie la modernizarea spațiilor multifuncționale pentru studenții din Alba Iulia și alte 7 centre (P)
Educațieacum 2 zile

Ministerul Educației: Studiile în programele de licență cu dublă specializare se reiau din anul universitar 2025-2026
Mai mult din Educatie