Care este gradul de absorbție a fondurilor europene în România. Planuri pentru Start Up Nation. Precizările ministrului Pîslaru

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat luni gradul de absorbție a fondurilor europene, la finalul lunii august. Acesta este, pentru România, de 17,1%.

”Banii europeni sunt o uriașă oportunitate pentru România. La final de august, țara noastră a atins un grad de absorbție de 17,1% pe politica de coeziune, peste media UE de 12,3%. E un pas bun, dar nu e un motiv de triumfalism. Trebuie să accelerăm și mai mult ritmul absorbției”, a scris Dragoș Pîslaru, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a precizat că pentru mediul privat au fost alocate aproximativ 20% din fondurile PNRR, exclusiv pentru IMM-uri, iar aproape 5.000 de contracte au fost deja semnate.

”Pentru mediul privat, am alocat aproximativ 20% din PNRR – adică peste 1,15 miliarde euro exclusiv pentru IMM-uri. Aproape 5.000 de contracte sunt deja semnate, însă știm că întârzierile din programul de digitalizare au testat răbdarea antreprenorilor.

Am promis și livrăm: până la final de an, toate proiectele blocate vor fi deblocate printr-un efort comun MIPE – bănci partenere. Unele programe nu au funcționat cum ne-am fi dorit, însă banii nu s-au pierdut. I-am realocat altor priorități, iar lecția învățată este clară: sprijinul trebuie oferit prin intermediari financiari, nu doar prin apeluri clasice”, a mai scris Dragoș Pîslaru, pe pagina de socializare.

Planuri pentru Start Up Nation

Potrivit acestuia, instrumentele financiare au adus rezultate reale: peste 2.000 de IMM-uri au accesat credite cu dobânzi reduse, iar fondurile de capital de risc au atras sute de milioane de euro, cu efecte pentru următorul deceniu.

”O piesă centrală în acest nou model este Banca de Investiții și Dezvoltare, consolidată și capitalizată cu fonduri europene. Ea devine motorul finanțărilor rapide, cu granturi de până la 40%, credite ieftine și soluții moderne pentru firmele românești.

În aceeași logică, programul Start-Up Nation va fi regândit pe bani europeni, cu accent pe sustenabilitate și competitivitate. Iar pentru transparență: vom publica o hartă interactivă cu toate proiectele finanțate, prin PNRR și politica de coeziune”, mai precizează ministrul.

