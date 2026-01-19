Connect with us

Care este starea bărbatului rănit în urma exploziei dintr-un bloc din Alba Iulia. Ce spun reprezentanții Spitalului Județean

Publicat

acum O oră

Bărbatul în vârstă de 35 de ani care a fost rănit în urma exploziei dintr-un bloc din Alba Iulia are o evoluție bună a stării de sănătate. Mai exact a fost extubat și este conștient și cooperant.

Expozia s-a produs în dimineața zilei de sâmbătă în jurul orei 6.50, când acesta a intrat în apartament și a aprins lumina de la întrerupător. Atunci apartamentul a explodat (din cauza unei acumulări de gaze, momentan nu a fost finalizată ancheta).

CITEȘTE ȘI: UPDATE FOTO-VIDEO: EXPLOZIE produsă într-un apartament din Alba Iulia. Două persoane au fost rănite. Locatarii din bloc, evacuați

În urma suflului exploziei acesta a fost rănit. Explozia a fost atât de puternică încât ușa apartamentului a fost scoasă din perete cu tot cu toc.

Potrivit reprezentanților Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, ”pacientul în vârstă de 35 de ani este internat în Secția ATI. Este extubat, conștient și cooperant. Este toaletat și pansat zilnic și beneficiază de un tratament complex, specific pacientului ars internat în Secția ATI”, au detaliat reprezentații spitalului.

 

Mai mult de atât aceștia au mai precizat ”că pacientul este stabil hemodinamic, detubat, conștient și cooperant. În urma reevaluării de către medicul specialist în chirurgie plastică și reparatorie s-a constatat că suprafața arsă este mai mică, iar căile respiratorii sunt permeabile, fără leziuni semnificative.

Starea generală a pacientului este mai bună. Au fost făcute, de asemenea, demersurile pentru transferul pacientului și se așteaptă eliberarea unui loc într-un centru de arși”.

