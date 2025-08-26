Câte clădiri de școli și grădinițe din Alba nu sunt autorizate sanitar, la începutul anului școlar 2025-2026

Anul școlar 2025-2026 începe în septembrie cu mai mulți elevi sau preșcolari care vor învăța în școli sau grădinițe ce nu au autorizație sanitară pe spațiile în care funcționează. Sunt în continuare probleme în ceea ce privește apa curentă și canalizarea sau grupurile sanitare.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a comunicat, la solicitarea Alba24.ro, situația clădirilor ce servesc drept unități de învățământ, care nu sunt autorizate sanitar pentru funcționare.

Potrivit datelor DSP Alba, din cele 440 de unități de învățământ (34 licee, 189 școli, 217 grădinițe) din județ, 433 au autorizație sanitară de funcționare. Alte opt nu sunt autorizate. Dintre acestea, sunt 5 sunt școli și 3 grădinițe, majoritatea în mediul rural.

Cele 13 unități private de învățământ preuniversitar din județ sunt acreditate.

De asemenea, în Alba, sunt 13 medici școlari, din care 7 în Alba Iulia, 3 în Sebeș și câte unul la Aiud, Blaj și Cugir.

LISTA unităților de învățământ neautorizate sanitar – județul Alba (sursa DSP Alba)

Școala Primară Mărgineni (comuna Săliștea) – grupuri sanitare necorespunzătoare; situație definitivă până la desființare

(comuna Săliștea) – grupuri sanitare necorespunzătoare; situație definitivă până la desființare Grădinița cu Program Normal Răchita (comuna Răchita) – grupuri sanitare insuficiente; unitatea funcționează în containere

(comuna Răchita) – grupuri sanitare insuficiente; unitatea funcționează în containere Grădinița cu Program Normal Cunța (comuna Șpring) – unitatea funcționează în incinta școlii gimnaziale, cu grup sanitar în curte

(comuna Șpring) – unitatea funcționează în incinta școlii gimnaziale, cu grup sanitar în curte Școala Primară Mugești (Cugir) – sediu necorespunzător; lipsă apă curentă, grupuri sanitare necorespunzătoare

(Cugir) – sediu necorespunzător; lipsă apă curentă, grupuri sanitare necorespunzătoare Școala Primară Dealu Lămășoaia (comuna Albac) – lipsă apă curentă, grupuri sanitare necorespunzătoare; clădire privată

(comuna Albac) – lipsă apă curentă, grupuri sanitare necorespunzătoare; clădire privată Școala Primară După Pleșe (comuna Albac) – lipsă apă curentă; grupuri sanitare necorespunzătoare; clădire privată

(comuna Albac) – lipsă apă curentă; grupuri sanitare necorespunzătoare; clădire privată Școala Primară Negești (comuna Scărișoara) – lipsă apă curentă; grup sanitar necorespunzător

(comuna Scărișoara) – lipsă apă curentă; grup sanitar necorespunzător Grădinița cu Program Normal Lupșa sat Hădărău – relocare unitate

Structura anului școlar 2025-2026

Cursurile anului școlar 2025-2026 vor începe pe 8 septembrie 2025 și se vor încheia pe 19 iunie 2026. Va avea 36 de săptămâni de cursuri.

Pentru clasa a VIII-a cursurile se încheie la data de 12 iunie 2026 (35 de săptămâni de cursuri).

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă cursurile se încheie la data de 5 iunie 2026 (34 săptămâni de cursuri).

Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie 2026.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unitățile de învățământ.

Anul școlar 2025-2026. Calendar cursuri

de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025

de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2025

de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026/ vineri, 13 februarie 2026 / vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare

de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026

de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026

Anul școlar 2025-2026. Calendar vacanțe

de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025

de sâmbătă, 20 decembrie, 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026

o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/ În județul Alba, vacanța ”de schi” va fi în perioada 23 februarie – 1 martie 2026

de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026

de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026

