Connect with us

Educație

Câte clădiri de școli și grădinițe din Alba nu sunt autorizate sanitar, la începutul anului școlar 2025-2026

Publicat

acum 7 secunde

Anul școlar 2025-2026 începe în septembrie cu mai mulți elevi sau preșcolari care vor învăța în școli sau grădinițe ce nu au autorizație sanitară pe spațiile în care funcționează. Sunt în continuare probleme în ceea ce privește apa curentă și canalizarea sau grupurile sanitare.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a comunicat, la solicitarea Alba24.ro, situația clădirilor ce servesc drept unități de învățământ, care nu sunt autorizate sanitar pentru funcționare.

Potrivit datelor DSP Alba, din cele 440 de unități de învățământ (34 licee, 189 școli, 217 grădinițe) din județ, 433 au autorizație sanitară de funcționare. Alte opt nu sunt autorizate. Dintre acestea, sunt 5 sunt școli și 3 grădinițe, majoritatea în mediul rural.

Cele 13 unități private de învățământ preuniversitar din județ sunt acreditate.

De asemenea, în Alba, sunt 13 medici școlari, din care 7 în Alba Iulia, 3 în Sebeș și câte unul la Aiud, Blaj și Cugir.

LISTA unităților de învățământ neautorizate sanitar – județul Alba (sursa DSP Alba)

  • Școala Primară Mărgineni (comuna Săliștea) – grupuri sanitare necorespunzătoare; situație definitivă până la desființare
  • Grădinița cu Program Normal Răchita (comuna Răchita) – grupuri sanitare insuficiente; unitatea funcționează în containere
  • Grădinița cu Program Normal Cunța (comuna Șpring) – unitatea funcționează în incinta școlii gimnaziale, cu grup sanitar în curte
  • Școala Primară Mugești (Cugir) – sediu necorespunzător; lipsă apă curentă, grupuri sanitare necorespunzătoare
  • Școala Primară Dealu Lămășoaia (comuna Albac) – lipsă apă curentă, grupuri sanitare necorespunzătoare; clădire privată
  • Școala Primară După Pleșe (comuna Albac) – lipsă apă curentă; grupuri sanitare necorespunzătoare; clădire privată
  • Școala Primară Negești (comuna Scărișoara) – lipsă apă curentă; grup sanitar necorespunzător
  • Grădinița cu Program Normal Lupșa sat Hădărău – relocare unitate

Structura anului școlar 2025-2026

Cursurile anului școlar 2025-2026 vor începe pe 8 septembrie 2025 și se vor încheia pe 19 iunie 2026. Va avea 36 de săptămâni de cursuri.

Pentru clasa a VIII-a cursurile se încheie la data de 12 iunie 2026 (35 de săptămâni de cursuri).

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă cursurile se încheie la data de 5 iunie 2026 (34 săptămâni de cursuri).

Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie 2026.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unitățile de învățământ.

Anul școlar 2025-2026. Calendar cursuri

  • de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025
  • de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2025
  • de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026/ vineri, 13 februarie 2026 / vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare
  • de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026
  • de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026

Anul școlar 2025-2026. Calendar vacanțe

  • de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025
  • de sâmbătă, 20 decembrie, 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026
  • o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/ În județul Alba, vacanța ”de schi” va fi în perioada 23 februarie – 1 martie 2026
  • de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026
  • de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026

Vezi HARTA: Vacanța mobilă pentru elevi din anul școlar 2025-2026 în ALBA și în celelalte județe din țară. Perioade și calendar

foto: arhivă, rol ilustrativ

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 8 secunde

Câte clădiri de școli și grădinițe din Alba nu sunt autorizate sanitar, la începutul anului școlar 2025-2026
Evenimentacum 33 de minute

Salariile uriașe de la ASF, ANCOM și ANRE, publicate de un deputat USR: ”Sunt cifre obscene. Nesimțire instituționalizată”
Evenimentacum 50 de minute

Garda Apulum a reprezentat Alba Iulia la un festival internațional din Slovenia, în cadrul proiectului RomansWineDanube
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
zile libere 2025
Administrațieacum 2 zile

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Calendarul concursurilor din august-septembrie 2025 și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

anunt public bosch
Actualitateacum 11 ore

Bosch Automotive SRL – Anunț public pentru extindere fabrica de producție
Economieacum 11 ore

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum 8 ore

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum 11 ore

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Actualitateacum 2 zile

VIDEO: Rareș Cojoc și Andreea Matei, campioni la German Open Championships, cel mai mare concurs de dans sportiv din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 50 de minute

Garda Apulum a reprezentat Alba Iulia la un festival internațional din Slovenia, în cadrul proiectului RomansWineDanube
Evenimentacum 5 ore

Planeta Marte va fi vizibilă marți seară. Cum poate fi observată și de ce ar fi bine să ai un binoclu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

Medicii din spitale, obligați să acorde consultații și în policlinici. Ce amenzi riscă cei care nu consultă pacienți în ambulator
Evenimentacum o zi

Medicii din spitalele publice, obligați să aibă prioritar contractul cu CNAS în sistemul de stat. Ce spune ministrul Sănătății
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 8 secunde

Câte clădiri de școli și grădinițe din Alba nu sunt autorizate sanitar, la începutul anului școlar 2025-2026
Educațieacum 6 ore

Absolvenți de 10 ai Colegiului Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, admiși la instituții prestigioase de învățământ superior
Mai mult din Educatie