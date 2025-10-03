Câți clienți casnici are Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România

Hidroelectrica se apropie de un portofoliu de 900.000 de clienţi casnici, iar proiecţiile arată că va depăşi un milion.

”Acest lucru a pus o presiune deosebită pe modelul de business al companiei, însă ne-am adaptat şi pe viitor vom fi prezenţi cu o ofertă deosebit de competitivă pentru populaţia României, atât pe industrial, cât şi pe casnic”, a declarat, vineri, Radu Ioan Constantin, CFO, Hidroelectrica, transmite Agerpres.

“Oferta Hidroelectrica este deosebit de competitivă. În acest moment, ne apropiem vertiginos spre 900.000 de clienţi casnici.

Pe proiecţiile noastre, vom depăşi cu siguranţă un milion de clienţi casnici în portofoliul companiei.

Aceasta, bineînţeles, a pus o presiune deosebită atât pe modelul de business, pentru că shiftarea aceasta spre zona de furnizare a implicat o redimensionare a tuturor activităţilor în cadrul companiei, dar cu brio facem faţă chiar şi într-un an deosebit de secetos.

După cum bine aţi văzut, acest an este un an mult sub media hidrologică.

Estimăm că ne vom încadra în jur de 11,4 TW ca şi producţie anul ăsta, este deosebit de dificil – anul mediu hidrologic este undeva peste 15 TW.

Dar ne-am adaptat, am dovedit rezilienţă, am dovedit profesionalism şi creşterea aceasta accentuată a portofoliului de furnizare ne-a scos din zona aceea de confortabilitate cu siguranţă, dar ne-am adaptat şi pe viitor vom fi prezenţi cu o ofertă deosebit de competitivă pentru populaţia României, atât pe business, cât şi pe casnic”, a afirmat Constantin, la un eveniment de specialitate.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News