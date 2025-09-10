Connect with us

Caz șocant de violență domestică la Zlatna: un bărbat și-a bătut cu bestialitate soția și pe bunica acesteia. A fost arestat

Publicat

acum 1 minut

Un caz șocant de violență domestică a fost semnalat în Zlatna. Un bărbat de 39 de ani a fost arestat după ce și-a bătut soția și pe bunica acesteia. Agresorul a lovit cu o cărămidă, cu pumnii și picioarele. Reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia au dat detalii despre acest caz.

Fapta s-a petrecut în 2 septembrie, seara, la ora 23.00.

”În timp ce se afla la locuința din orașul Zlatna și în contextul unor neînțelegeri și al consumului excesiv de alcool, inculpatul a agresat-o fizic pe bunica soției sale”, transmit reprezentanții Parchetului.

Potrivit surselor citate, ”în timp ce se aflau în curtea imobilului, (bărbatul –n.r.) a lovit-o cu o cărămidă în zona membrelor inferioare, persoana vătămată fiind pe scaun, după care a lovit-o de mai multe ori cu pumnii şi palmele în zona feţei, a împins-o jos de pe scaun şi a aruncat-o la pământ, unde a călcat-o cu piciorul pe cap, respectiv în zona urechilor, cauzându-I leziuni traumatice a căror gravitate a fost evaluată printr-un număr de 10-12 zile îngrijiri medicale”.

A intervenit soția sa, ”motiv pentru care acesta a aruncat-o la pământ și i s-a urcat cu genunchii pe abdomen”.

Femeia născuse cu aproximativ 3 săptămâni anterior evenimentului, mai precizează sursele citate.

În 4 septembrie, poliţiştii din cadrul Poliției Orașului Zlatna au dispus măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore față de bărbat.

Procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale. Este vizată comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin.2 şi alin.2 1 lit. a şi d Cod penal şi violenţă în familie, prev. de art. 199 alin.1 rap. la art. 193 alin.1 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.

În 5 septembrie, s-a solicitat luarea măsurii preventive a arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Cererea a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alba Iulia.

