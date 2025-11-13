Connect with us

Cazul bărbatului găsit decedat într-un apartament din Alba Iulia. Necropsia nu a putut stabili cauza morții

barbat decedat in apartment alba iulia

Publicat

acum 6 minute

Necropsia efectuată de medicii legiști, încă nu a dus la stabilirea cauzei decesului în cazul bărbatului din Alba Iulia găsit mort de pompieri în seara zilei de 11 noiembrie. Drept urmare medicii legiști au cerut analize suplimentare. 

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost descoperit de pompierii militari, după ce vecinii bărbatului au sunat la 112 și au anunțat că pe casa scării se simte miros de gaz. De asemenea vecinii au indicat că mirosul de gaz ar veni din apartamentul locuit de bărbat. Ba mai multe de atât, mai mulți vecini au și deschis un geam al apartametnului. 

După ce au ajuns la fața locului pompierii militari au spart ușa apartamentului. În interior au descoperit trupul bărbatului. Din primele informații transmise în acel moment de către ISU Alba, bărbatul ar fi fost decedat de mai multe zile.

VIDEO: Un bărbat, găsit decedat într-un bloc din Alba Iulia. Pompierii au intervenit după ce în scară s-a simțit miros de gaz

Este vorba despre Iulian C., un bărbat în vârstă de 46 de ani, care locuia în chirie, în locația respectivă.

În apartament, pompierii dar și reprezentanții DelGaz Grid au făcut măsurători, dar valorile pentru gaz au fost negative.

Raportul medicului legist

”În urma efectuării necropsiei, în cazul bărbatului găsit decedat, rezultatele preliminare nu au relevat cauza morții, fiind solicitate analize toxicologice, în vederea stabilirii acesteia”, au precizat reprezentanții IPJ Alba.

Mai exact în urma necropisei, medicii legiști nu au putut stabili cu exactitate cauza morții bărbatului. Drept urmare au fost prelevate probe biologice și au fost solicitate analize toxicologice pentru a stabili cum s-a produs decesul.

Ce s-a întâmplat

Alarma s-a dat în seara zilei de 11 noiembrie, în jurul orei 17.20, într-un bloc de pe strada Vasile Goldiș din oraș. Atunci, detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat să intervină în municipiul Alba Iulia, pe strada Vasile Goldiș, în urma unui apel primit prin 112, prin care s-ar fi sesizat faptul că ar fi fost scăpări de gaze într-un apartament.

La sosirea forțelor de intervenție, acestea au pătruns în interiorul apartamentului, iar, în urma recunoașterii, a fost identificată o persoană de sex masculin, de aproximativ 45 de ani, decedată.

În urma măsurătorilor efectuate, atât de echipajele ISU Alba, cât și de cele de la Delgaz Grid, nu au fost identificate valori care să indice scăpări de gaze.

Ultimele articole pe alba24
