Ce a spus primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, în exclusivitate la Alba24, despre acuzațiile de plagiat

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, s-a referit la acuzațiile despre plagiat, în exclusivitate la Alba24, în emisiunea ”Testul de sinceritate”. Acesta a dat detalii despre cum a obținut doctoratul, în urmă cu 18 ani.

Comisia de Etică a Academiei de Studii Economice (ASE) Bucureşti stabilit, în 31 mai 2024, că teza susținută și publicată de Gabriel Pleșa, este plagiată în proporție de 40,4%. AICI, detalii.

Gabriel Pleșa o obținut doctoratul în 2006, la ASE București, cu o teză intitulată: „Utilizarea raţională a forţei de muncă în judeţul Alba”.

Referitor la decizia comisiei de etică, primarul a explicat, la Alba24.ro, contextul în care a obținut titulatura de doctor. Acesta spune că: ”sunt niște lucruri foarte clare, prin care, categoric, voi contesta această decizie” (decizia comisiei de etică – n.r.).

Admiterea la studiile doctorale

Precizările primarului, oferite în cadrul emisiunii ”Testul de sinceritate” la Alba24.ro:

”Am fost admis în anul 2002 la studiile doctorale la ASE București, în urma unui examen pe care l-am promovat.

Am avut un profesor coordonator al tezei de doctorat și o comisie de îndrumare, de-a lungul întregului proces până la obținerea titlului de doctor în 2006.

Am făcut zeci de drumuri la București. Nu era ușor, nu era niciun capăt de autostradă atunci, decât vechea Pitești-București. Plecam dimineața, mă întorceam noaptea sau a doua zi. Un efort considerabil.

Stagiul a inclus o serie de examene și rapoarte anuale. Era în domeniul economic, iar eu sunt inginer de meserie. A trebuit să dau niște diferențe. Fiecare examen l-am trecut cu note foarte bune și se poate vedea”, spune primarul Gabriel Pleșa.

Acesta a amintit că a trecut, de-a lungul formării sale, prin examenele de treapta I și II la liceu, la matematică-fizică, bacalaureat și examen de admitere la facultate.

”Sunt un om care am învățat la viața mea și am dat toate examenele pe care le-am putut da, susține Pleșa.

Susținerea și validarea tezei de doctorat

Primarul a mai spus că ”prealabil susținerii publice a tezei mele, a avut loc o presusținere a lucrării de doctorat, pe baza căreia teza a fost trimisă în a doua etapă. Adică eu mi-am luat doctoratul pe vechiul regulament. Am parcurs tot ceea ce trebuia parcurs.

Susținerea publică a avut loc în 2006, iulie dacă nu mă înșel, fiind desemnată o comisie formată dintr-un profesor coordonator și trei specialiști din domeniu, de la instituții prestigioase din țară (Politehnica București, Universitatea din București).

Ei și-au exprimat toți acordul privind acordarea titlului de doctor. Ulterior, teza a fost validată de comisia de specialitate CNATCU. Am fost confirmat doctor prin ordin de ministru.

Deci teza mea de doctorat a trecut prin toate filtrele de verificare din acea vreme, privind originalitatea sa – pentru că era vorba de județul Alba, toate datele sunt culese de mine – și mi s-a acordat titlul.

Responsabilitatea redactării este a revenit subsemnatului și unei comisii de îndrumare”, a spus Pleșa.

Despre originalitatea tezei de doctorat

”Cu mult după obținerea titlului de doctor, în 2012, dacă nu mă înșel, au fost redactate ghiduri stricte privind modalitatea de elaborare și redactare a tezei de doctorat. Au apărut niște softuri de verificare, este un procent în care puteai să-ți corectezi (…).

Ce mi se pare ciudat este că după 18 ani să fie aplicate regulile actuale în scopul evaluării și să mi se pună acest verdict de plagiat sau parțial plagiat.

Eu am muncit foarte mult la această teză de doctorat și nu am de ce să am emoții că nu voi arăta că nu există niciun fel de problemă de plagiat. Teza este originală și axată pe date din județul Alba.

Și mai e ceva, activitatea mea politică, administrativă, nu a fost condiționată în toată această perioadă de obținerea titlului de doctor. Eu nu am folosit această titulatură. Pur și simplu am dorit să fac studii doctorale pentru că simțeam că vreau sa fac și altceva, în afară de studii tehnice și m-am îndreptat spre partea economică, crezând că-mi vor folosi în viitoarea carieră”, a precizat primarul.

Vedeți integral declarația primarului Gabriel Pleșa, în emisiunea Testul de sinceritate pe alba24.ro, AICI.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News