Connect with us

Educație

Ce să faci dacă plânge copilul când îl lași la școală sau grădiniță: Ghid pentru gestionarea anxietății de separare

Publicat

acum 7 secunde

Ce să faci dacă plânge copilul când îl lași la școală sau grădiniță: Lacrimile de dimineață, îmbrățișările disperate și rugămintea „Nu mă lăsa!” sunt scene familiare pentru mulți părinți la începutul anului școlar.

Fie că vorbim despre primul an de grădiniță sau despre intrarea în clasa I, anxietatea de separare este o reacție normală și temporară care poate fi gestionată cu înțelegere și strategii adecvate.

De ce plâng copiii când sunt lăsați la școală?

Plânsul la despărțire nu este un semn de slăbiciune sau de răsfăț, ci o reacție emoțională naturală la o schimbare majoră în viața copilului.

Specialiștii în psihologia copilului identifică mai mulți factori care contribuie la această reacție:

Teama de necunoscut: Mediul nou, cu persoane necunoscute și rutine diferite, poate fi copleșitor pentru un copil mic. Chiar și copiii care par încrezători pot simți anxietate în fața unei experiențe complet noi.

Anxietatea de separare: Legătura puternică cu părinții face ca despărțirea, chiar și temporară, să fie percepută ca o amenințare. Copilul nu înțelege încă că separarea este temporară și că părintele va reveni.

Schimbarea rutinei: Copiii se simt în siguranță în rutinele familiare. Trecerea de la mediul domestic la cel instituțional reprezintă o schimbare majoră care poate genera stres.

Lipsa autonomiei: Unii copii nu au avut suficiente oportunități de a se obișnui cu separarea treptată de părinți, ceea ce face trecerea la școală mai dificilă.

Ce să faci dacă plânge copilul când îl lași la școală sau grădiniță: Strategii eficiente pentru părinți

Pregătirea din timp: Lăsați-l să explore spațiul, să se familiarizeze cu sala de clasă și, dacă este posibil, să o cunoască pe învățătoare sau educatoare într-un cadru relaxat.

Creați o rutină matinală clară și predictibilă. Copiii se simt mai siguri când știu la ce să se aștepte.

Ce să faceți în momentul despărțirii

Rămâneți calmi și pozitivi: Anxietatea voastră se poate transmite copilului. Chiar dacă vă este greu să îl vedeți plângând, încercați să vă păstrați calmul și să transmiteți încredere.

Creați un ritual de despărțire scurt și constant: Poate fi o îmbrățișare specială, o strîngere de mână aparte, un cuvânt magic sau un mic obiect care să îl facă să se simtă conectat cu voi.

Nu prelungiți despărțirea: Deși este tentant să încercați să îl consolați până se calmează complet, prelungirea momentului poate intensifica anxietatea.

Promiteți și respectați când vă întoarceți: Spuneți clar când îl veți lua și respectați promisiunea. Încrederea se construiește prin consistență.

Ce să faci dacă plânge copilul când îl lași la școală sau grădiniță: Greșeli de evitat

Nu plecați pe furiș: Chiar dacă pare mai ușor, această tactică poate intensifica anxietatea copilului și poate afecta încrederea în voi.

Nu minimalizați emoțiile copilului: Fraze precum „Nu e nimic de plâns” pot face copilul să se simtă neînțeles.

Nu cedați și nu îl luați acasă fără o justificare reală: Acest lucru poate întări comportamentul și poate face adaptarea și mai dificilă.

Nu îl comparați cu alți copii: Fiecare copil are ritmul său de adaptare și comparațiile pot afecta stima de sine.

Colaborarea cu educatorii

Comunicarea deschisă cu învățătoarea sau educatoarea este esențială. Informați-o despre particularitățile copilului vostru, despre ceea ce îl calmează și despre strategiile care funcționează acasă.

Majoritatea educatorilor experimentați au strategii eficiente pentru a ajuta copiii să se adapteze și pot oferi consiliere valoroasă.

Semnale că este nevoie de ajutor suplimentar

În timp ce plânsul în primele săptămâni este normal, anumite semne pot indica nevoia de intervenție specializată:

  • Plânsul persistent după 3-4 săptămâni de adaptare.
  • Simptome fizice precum dureri de stomac, dureri de cap sau vărsături în zilele de școală.
  • Comportamente regresive acasă (revine la scutece, vrea biberonul).
  • Refuzul categoric de a merge la școală sau crize de panică severe.
  • Schimbări majore în apetit sau somn.

În aceste situații, consultarea unui psiholog pentru copii poate oferi strategii specializate și poate identifica eventuale cauze subiacente.

Beneficiile pe termen lung

Important de reținut este că majoritatea copiilor se adaptează în primele 2-4 săptămâni de școală. Această experiență, deși dificilă inițial, îi ajută să dezvolte:

  • Independența și încrederea în sine.
  • Abilități sociale și de comunicare.
  • Reziliența emoțională.
  • Capacitatea de adaptare la schimbare.

Ce să faci dacă plânge copilul când îl lași la școală sau grădiniță: Elemente care te pot ajuta

  • Planificați activități plăcute după școală în primele săptămâni pentru ca copilul să asocieze sfârșitul zilei școlare cu ceva pozitiv.
  • Întrebați despre ziua lui dar fără să insistați dacă nu vrea să vorbească imediat. Lăsați-i timp să proceseze experiențele.
  • Mențineti rutinele de acasă pentru a oferi stabilitate în acest period de schimbare.
  • Celebrați progresele mici – chiar și o zi fără plâns merită să fie recunoscută.

Plânsul la despărțirea pentru școală este o etapă normală în dezvoltarea copilului și un semn al legăturii puternice pe care o are cu părinții.

Cu răbdare, înțelegere și strategii adecvate, majoritatea copiilor reușesc să treacă peste această perioadă și să descopere bucuria învățării și a socializării.

Amintiti-vă că fiecare copil este unic și că procesul de adaptare poate varia. Cel mai important este să oferiți sprijin consistent, să rămâneți calmi și să aveți încredere că, în timp, copilul vostru va găsi în școală un al doilea cămin plin de oportunități de creștere și dezvoltare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 7 secunde

Ce să faci dacă plânge copilul când îl lași la școală sau grădiniță: Ghid pentru gestionarea anxietății de separare
ploaie umbrela vremea meteo
Evenimentacum 32 de minute

Cod Galben de furtună în județul Alba: vânt puternic și ploi. Localitățile vizate
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 60 de minute

CNAIR: Emiterea rovinietei și peajului se suspendă temporar, în noaptea de duminică spre luni
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

alba iulia cetate
Administrațieacum 6 ore

Planuri pentru Alba Iulia, ”oraș verde”: străzi și zone asfaltate transformate în spații verzi, agrement pe malul râului Ampoi
Administrațieacum 20 de ore

Agro-Hub în Cetatea Alba Iulia, rute turistice, întreprinderi certificate ecologic. Planurile primăriei pentru ”oraș verde”
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 18 ore

Câți români nu și-au putut achita la timp cheltuielile curente. Segmentul de vârstă cu cele mai mari probleme financiare
Economieacum o zi

VIDEO: S-a deschis Târgul Apulum Agraria la Alba Iulia. Produse tradiționale, legume și fructe de sezon. Care este oferta
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Parlamentul votează duminică patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, SOS și POT împotriva guvernului Bolojan
Administrațieacum 5 zile

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 23 de ore

FOTO: Sportivii CS Unirea Alba Iulia, pe podium la Cupa Sibiului la box. Premiile obținute
Aiudacum 2 zile

Sute de alergători la Aiud Green Run by DP World 2025. Cursa empatiei și solidarității, pentru sprijinirea spitalului municipal
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Luna capsuna
Evenimentacum 7 ore

Eclipsa totală de Lună, în această seară. Fenomen astronomic spectaculos, vizibil din România
Evenimentacum 21 de ore

VIDEO: O pată de culoare în cartierul ”Lumea Nouă” din Alba Iulia. Copiii din comunitate au învățat ce înseamnă graffiti
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 ore

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum o săptămână

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 3 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 7 secunde

Ce să faci dacă plânge copilul când îl lași la școală sau grădiniță: Ghid pentru gestionarea anxietății de separare
Educațieacum 5 ore

Proteste ale sindicatelor FSIE din Educație, la Alba Iulia, în prima zi de școală
Mai mult din Educatie