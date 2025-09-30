Connect with us

Ce spune președintele Nicușor Dan despre o eventuală respingere la CCR a legii privind pensiile speciale ale magistraților

Președintele României, Nicușor Dan, a făcut marți, 30 septembrie, o serie de declarații legate de o eventuală decizie a Curții Constituționale de respingere a legii privind pensiile magistraților. Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pentru legea privind pensiile magistraților. 

‘Decizia CCR, în această chestiune, este mult exagerată, în sensul că există în societate aproape unanimitate pe faptul că e anormal ca în orice sistem posibil, acum vorbim de Justiție, pensia să fie cât salariu, pentru că tu vrei să ai niște oameni care seă producă pentru societate, iar dacă tu le dai pensia cât salariu, îi stimulezi să iasă din sistem, să nu producă pentru societate.

În baza acestui fapt, Guvernul a făcut o lege pe care și-a asumat răspunderea și pe care s-a străduit să o facă cât mai solidă, analizând deciziile anterioare ale Curții Constituționale. Dacă se va întâmpla ca ea să aibă probleme, există legitimitatea și a societății și a coaliției să facă o lege care să nu aibă probleme. Deci nu văd o problemă’, a afirmat președintele Nicușor Dan.

Când va analiza CCR sesizarea pensiilor speciale

Curtea Constituțională a României a amânat, pentru data de 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

La începutul lunii septembrie, Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație de Justiție au decis sesizarea Curții Constituționale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților.

‘Prin votul exprimat, judecătorii Instanței supreme transmit un ‘nu’ răspicat oricărei tentative de a slăbi independența justiției și statutul constituțional al magistraturii. Independența justiției nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiție fundamentală a democrației și a statului de drept.

Legea încalcă zeci de decizii obligatorii

Potrivit sursei citate, legea încalcă ‘nu mai puțin’ de 37 de decizii obligatorii ale Curții Constituționale și numeroase principii fundamentale ale statului de drept.

‘Principalele motive de neconstituționalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenței justiției, al securității juridice, al legalității și neretroactivității legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare rațională și obiectivă, nesocotirea unor obligații legale imperative, cum ar fi solicitarea avizului obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii, nesocotirea prevederilor constituționale substanțiale referitoare la condițiile în care guvernul își poate asuma răspunderea, precum și a numeroase decizii obligatorii ale Curții Constituționale, cât și normele de tehnică legislativă’, subliniază Instanța supremă.

Preimierul Bolojan vrea reformă în Justiție

Premierul Ilie Bolojan afirma, în cadrul ședinței plenului reunit al Parlamentului pentru asumarea răspunderii pe proiectele de lege din pachetul II de reformă, că magistrații români ies la pensie la 48-49 de ani, iar o pensie medie în magistratură depășește 24.000 de lei. Totodată, numeroase pensii ajung inclusiv la 35.000-40.000 de lei, în mod special pentru magistrații care au avut și funcții de conducere.

