Un nou val de pensionări de magistrați în Alba și în țară. Zeci de decrete semnate de președintele Nicușor Dan

Un nou val de pensionări de magistrați în Alba și în țară. Președintele Nicușor Dan a semnat, luni, peste 20 de decrete în acest sens. Este vorba despre eliberarea din funcție a unor judecători și procurori, prin pensionare.

Pe lista cu decretele semnate pentru eliberarea din funcție prin pensionare se află și judecătoarea Laura-Maria Dehelean, vicepreședinte la Curtea de Apel Alba Iulia. Pensionarea intră în vigoare cu data de 1 octombrie 2025.

Curtea Constituțională a României a amânat, pentru data de 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. Detalii, AICI.

Alte decrete privind pensionări de magistrați semnate de președinte în 29 septembrie:

Pensionări – judecători

Se pensionează:

judecătorul Marcian-Marius Istrate (de la Curtea de Apel Galați, la data de 15 noiembrie 2025)

judecătoarea Raluca-Elena Zară (de la Curtea de Apel Galați, la data de 15 decembrie 2025)

judecătoarea Dorina-Eugenia Amzu (de la Judecătoria Constanța, la data de 1 octombrie 2025)

judecătoarea Alina-Ramona Arhip (de la Tribunalul Bacău, la data de 1 octombrie 2025)

judecătoarea Anca-Petruța Marica (de la Tribunalul Bistrița-Năsăud, la data de 1 octombrie 2025)

judecătoarea Cristina Pleșca (de la Tribunalul Suceava, la data de 1 octombrie 2025)

judecătoarea Daniela Matache (judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Vrancea, la data de 3 noiembrie 2025)

judecătorul Marcel Axenta (judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Baia Mare, desemnat în calitate de judecător titular de supraveghere a privării de libertate la Penitenciarul Baia Mare – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)

judecătorul Constantin-Cătălin Goșa (judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Craiova – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)

judecătoarea Aurora Coadă (judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Constanța – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)

Pensionări judecători

judecătoarea Anca-Magda Voiculescu (de la Curtea de Apel București – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)

judecătorul Lucian-Dumitru Popescu(judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Sectorului 4 București – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)

judecătoarea Cristina-Diana Puha (de la Curtea de Apel Suceava – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)

judecătorul Bogdan-Radu Jurcă (de la Tribunalul Harghita, delegat în funcția de vicepreședinte al acestei instanțe – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)

judecătorul Virgil-Ioan Ogrean (de la Tribunalul Mureș, delegat în funcția de președinte al Secției penale a acestei instanțe – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)

judecătorul Szots Lehel-Barna (din cadrul Curții de Apel Târgu Mureș, delegat în funcția de președinte al Secției penale și pentru cauze cu minori și de familie la această instanță – pensionare, la data de 3 noiembrie 2025).

Pensionări – procurori

procurorul Stică-Constantin Costescu (din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)

procurorul Eugen-Mădălin Stanciu (din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Băilești, delegat în funcția de prim-procuror la această unitate de parchet – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)

procurorul Marioara Sandu (din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, având gradul profesional corespunzător parchetului de pe lângă curte de apel – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)

procurorul Viorica-Cleopatra Dinu (din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, delegată în funcția de prim-procuror adjunct la această unitate de parchet – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)

procurorul Cristian Anghel (din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, având gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)

procurorul Ștefăniță-Mugurel Pencea (din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în prezent delegat în funcția de prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)

procurorul Aurelian Constantin Mihăilă (din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, având gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Cute de Casație și Justiție – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)

procurorul Dorina Măciucă-Prodan (din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)

procurorul Giluela Deaconu (din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina, având gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)

Alt decret semnat se referă la eliberarea din funcție prin demisie a judecătorului Ionel Bărbieru de la Tribunalul Suceava, la data de 23 octombrie 2025.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News