Connect with us

Eveniment

Un nou val de pensionări de magistrați în Alba și în țară. Zeci de decrete semnate de președintele Nicușor Dan

Publicat

acum 2 ore

Un nou val de pensionări de magistrați în Alba și în țară. Președintele Nicușor Dan a semnat, luni, peste 20 de decrete în acest sens. Este vorba despre eliberarea din funcție a unor judecători și procurori, prin pensionare.

Pe lista cu decretele semnate pentru eliberarea din funcție prin pensionare se află și judecătoarea Laura-Maria Dehelean, vicepreședinte la Curtea de Apel Alba Iulia. Pensionarea intră în vigoare cu data de 1 octombrie 2025.

Curtea Constituțională a României a amânat, pentru data de 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. Detalii, AICI.

Alte decrete privind pensionări de magistrați semnate de președinte în 29 septembrie:

Pensionări – judecători

Se pensionează:

  • judecătorul Marcian-Marius Istrate (de la Curtea de Apel Galați, la data de 15 noiembrie 2025)
  • judecătoarea Raluca-Elena Zară (de la Curtea de Apel Galați, la data de 15 decembrie 2025)
  •  judecătoarea Dorina-Eugenia Amzu (de la Judecătoria Constanța, la data de 1 octombrie 2025)
  • judecătoarea Alina-Ramona Arhip (de la Tribunalul Bacău, la data de 1 octombrie 2025)
  • judecătoarea Anca-Petruța Marica (de la Tribunalul Bistrița-Năsăud, la data de 1 octombrie 2025)
  •  judecătoarea Cristina Pleșca (de la Tribunalul Suceava, la data de 1 octombrie 2025)
  • judecătoarea Daniela Matache (judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Vrancea, la data de 3 noiembrie 2025)
  • judecătorul Marcel Axenta (judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Baia Mare, desemnat în calitate de judecător titular de supraveghere a privării de libertate la Penitenciarul Baia Mare – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)
  • judecătorul Constantin-Cătălin Goșa (judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Craiova – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)
  • judecătoarea Aurora Coadă (judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Constanța – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)

Pensionări judecători

  • judecătoarea Anca-Magda Voiculescu (de la Curtea de Apel București – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)
  • judecătorul Lucian-Dumitru Popescu(judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Sectorului 4 București – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)
  • judecătoarea  Cristina-Diana Puha (de la Curtea de Apel Suceava – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)
  • judecătorul Bogdan-Radu Jurcă (de la Tribunalul Harghita, delegat în funcția de vicepreședinte al acestei instanțe – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)
  • judecătorul Virgil-Ioan Ogrean (de la Tribunalul Mureș, delegat în funcția de președinte al Secției penale a acestei instanțe – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)
  • judecătorul Szots Lehel-Barna (din cadrul Curții de Apel Târgu Mureș, delegat în funcția de președinte al Secției penale și pentru cauze cu minori și de familie la această instanță – pensionare, la data de 3 noiembrie 2025).

Pensionări – procurori

  • procurorul Stică-Constantin Costescu (din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)
  • procurorul Eugen-Mădălin Stanciu (din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Băilești, delegat în funcția de prim-procuror la această unitate de parchet – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)
  • procurorul Marioara Sandu (din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, având gradul profesional corespunzător parchetului de pe lângă curte de apel – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)
  • procurorul Viorica-Cleopatra Dinu (din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, delegată în funcția de prim-procuror adjunct la această unitate de parchet – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)
  • procurorul Cristian Anghel (din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, având gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)
  • procurorul Ștefăniță-Mugurel Pencea (din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în prezent delegat în funcția de prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)
  • procurorul Aurelian Constantin Mihăilă (din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, având gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Cute de Casație și Justiție – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)
  • procurorul Dorina Măciucă-Prodan (din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)
  • procurorul Giluela Deaconu (din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina, având gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – pensionare, la data de 1 octombrie 2025)

Alt decret semnat se referă la eliberarea din funcție prin demisie a judecătorului Ionel Bărbieru de la Tribunalul Suceava, la data de 23 octombrie 2025.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

bani pensii
Economieacum 32 de minute

Pensii 2025: ce persoane vor putea scoate banii într-o singură tranșă din Pilonul 2. Modificări la Senat
Evenimentacum O oră

Infracțiunea de camătă: se confiscă banii și dobânda obținută ilegal. Legea a fost promulgată
Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Criminalul care a ucis o prostituată în Alba Iulia a ajuns bibliotecar în închisoare. Ce spune despre momentul crimei
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Aplicație MAI pentru citirea cărților de identitate electronice. Nicio instituție nu mai trebuie să ceară adeverință de domiciliu
Administrațieacum 4 zile

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 32 de minute

Pensii 2025: ce persoane vor putea scoate banii într-o singură tranșă din Pilonul 2. Modificări la Senat
Plata pensiilor prin Poșta Română
Economieacum 8 ore

Plata pensiilor prin Poșta Română, de 10 ori mai scumpă decât costul cu comisioanele bancare. Explicațiile ministrului Muncii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi
Evenimentacum 5 zile

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 7 ore

Streetball Fest 2025 la Aiud: Două zile dedicate promovării baschetului și mișcării în comunitate. PROGRAM
Blajacum o zi

2-4 octombrie: Cupa Blajului 2025. Programul meciurilor de volei la turneul de pregătire
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

vremea prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum 3 ore

Vremea până în 12 octombrie în Transilvania și în țară. Frig și ploi, apoi se încălzește. Prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum 11 ore

FOTO: 11 actori au recitat sonete shakespeariene, pe scena teatrului Prichindel din Alba Iulia. Atelier realizat de UNITER
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Evenimentacum 7 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Teste medicale cu aparatură de înaltă performanță, la Secția ORL de la Spitalul Județean de Urgență Alba. Detalii pentru pacienți
Evenimentacum 11 ore

O doctoriță care a vaccinat peste 900 de persoane, anti-covid ”la chiuvetă”, judecată la Tribunalul Alba. Dosarul a fost strămutat
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 ore

VIDEO: Mini-protest al studenților și elevilor din Alba Iulia. Ce revendicări au
Educațieacum 9 ore

VIDEO: Deschiderea anului universitar la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Mai mult din Educatie