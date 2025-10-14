Connect with us

Comisia Europeană pregătește un plan de acțiune împotriva bullying-ului din online. Măsuri pentru copii și tineri

Comisia Europeană (CE) pregătește un plan de acțiune împotriva bullying-ului din online, ascultând vocile a peste 5.000 de tineri. Copiii petrec mult timp în acest mediu care le oferă numeroase oportunități, dar și pericole uriașe, a afirmat luni Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene.

”Uniunea Europeană luptă împotriva tuturor formelor de violență, punând protecția copiilor și protecția împotriva violenței în centrul agendei noastre sociale și a drepturilor omului.  Recomandarea vizează sistemele integrate de protecție socială și garanția europeană pentru copii.

În felul acesta, ne asigurăm că fiecare copil crește în siguranță, protejat.

Copiii trebuie auziți în același timp, iar anul trecut, o parte dintre copiii din Europa ne-au spus ce înseamnă siguranță pentru ei, iar vocile lor acum ne ghidează munca pentru că nimeni nu știe mai bine decât copiii înșiși cum să spargă această liniște din jurul violenței.

Astăzi, o mare parte a vieții, copiii și-o desfășoară în online, iar online-ul le oferă foarte multe oportunități, dar și pericole uriașe. Trebuie să ne asigurăm că tehnologia funcționează pentru copii, nu împotriva lor. Tocmai de aceea, Comisia pregătește un plan de acțiune împotriva bullying-ului din online, ascultând vocile a peste 5.000 de tineri”, a menționat Roxana Mînzatu, la Conferința ministerială regională dedicată combaterii violenței împotriva copiilor.

Spațiu digital cu conținut adecvat vârstei copiilor

Ea a subliniat că, anul viitor, Comisia Europeană va promova și un act de echitate digitală pentru a se asigura că există un spațiu digital cu conținut adecvat vârstei copiilor.

”Copiii merită să se conecteze și să se joace în online fără frică. În același timp, consolidăm și cadrul legislativ din Europa. În primul rând, revizuim directiva privind drepturile victimelor, astfel încât victimele copii să primească sprijin mai bun potrivit vârstei.

În al doilea rând, ne actualizăm directiva privind lupta împotriva traficului pentru a implica și alte forme de exploatare și, în al treilea rând, avansăm cu negocierile pentru a proteja copiii împotriva abuzului sexual în online, dar și în offline.

Violența împotriva femeilor și a fetelor continuă să fie una din încălcările împotriva drepturilor omului cele mai generalizate. Directiva UE și Convenția de la Istanbul pentru combaterea violenței domestice și violentei împotriva femeilor transmit un mesaj clar – și anume că violența nu-și găsește locul în societățile noastre. Dincolo de granițele noastre, vedem însă cum copiii continuă să sufere din cauza ororilor generate de război”, a adăugat Mînzatu.

