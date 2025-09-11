Concert The Motans, la Alba Iulia, în închiderea recordului mondial, ”Masa care Unește”. Programul spectacolelor

Pe lângă stabilirea unui record mondial la Alba Iulia, la ”Masa care Unește”, organizatorii aduc și partea de spectacole în Șanturile Cetății Alba Carolina.

Deși accesul până la ora 19.00 este destinat doar celor care au brățări, pentru a stabili recordul mondial, de la ora 19.00 accesul este permis tuturor în Șanturile Cetății.

Evenimentul de la Alba Iulia se va încheia cu un concert The Motans, care va începe la ora 22:30.

Programul spectacolelor

16:00 – Dj Tudor Marciu

19:30 – Tulnicaresele motate

19:45 – Moment Guiness Book

20:15 – Moment Kaufland

20:30 – MiniRaver

21:30 – C&A Band

22:30 – The Motans

Programul pentru ridicat brățările

De joi, 11 septembrie, de la ora 10.00 până sâmbătă ora 14.00, cei care participă pot să își ridice brățările. Acestea pot fi ridicate dintr-un punct aflat în proximitatea Monumentului Unirii din Cetatea Alba Carolina.

Punctul de ridicare este vizibil și central așa că poate fi găsit fără probleme. Joi și vineri, brățările pot fi ridicate până la ora 20.00, iar sâmbătă până la ora 14.00.

Este vorba despre încercarea de stabilire a unui record mondial la Alba Iulia, eveniment realizat de Alexa Vilcan și o ”armată” de oameni, voluntari și firme partenere.

Mai exact la Alba Iulia se încearcă stabilirea unui record ce constă în amenajarea unei mese de 2, 7 kilometri făcută din materiale reciclabile. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 13 septembrie.

