Aiud

Condamnare într-un accident mortal de muncă la Aiud: Tub de oxigen, transformat în proiectil după ce a fost tăiat cu autogenul

Publicat

acum 5 secunde

La cinci ani distanță de la momentul în care un muncitor a murit într-un accident de muncă, magistrații Judecătoriei Aiud au dat o decizie în primă instanță. 

Este vorba despre un accident mortal de muncă, produs în sediul unei firme din Aiud. Un muncitor atunci în vârstă de 64 de ani a decedat după ce a fost lovit direct de un tub de oxigen. 

În data de 16 ianuarie 2026, cel care a tăiat tubul de oxigen cu autogenul și a provocat accidentul mortal de muncă a fost condamnat. De asemenea și firma în sediul căreia s-a produs accidentul mortal a fost condamnată.

Magistrații Judecătoriei Aiud au detaliat cum s-a produs accidentul de mortal de muncă.

Au început să taie tubul de oxigen cu autogenul

Potrivit motivării instanței, ”la data de 8 martie 2021, inculpatul (angajat al societății inculpate, pe postul de sudor), la solicitarea victimei-persoana decedată (angajat al aceleași societăți) în calitate de șef de echipă și împreună cu aceasta, au început operațiunea de debitare (tăiere) cu aparatul de oxiacetilenă a 5 tuburi de oxigen scoase din uz și depozitate în apropierea atelierului electric din incinta societății începând cu partea inferioară, timp în care victima a ținut tubul și l-a rotit pentru a facilita tăierea.

Tubul s-a transformat în proiectil

În momentul în care inculpatul a început să taie al doilea tub în aceeași modalitate, încălzindu-l în partea inferioară, s-a produs o destindere a oxigenului rămas în interiorul tubului și o scădere a rezistenței la presiune a tubului în zona încălzită, fiind creat un orificiu cu diametrul de 4,5 centimetri în partea inferioară, prin care gazele din interiorul tubului au fost evacuate.

Cum a murit muncitorul

În aceste condiții, s-a dezvoltat o forță de propulsie care a deplasat ascendent tubul, care a străpuns acoperișul atelierului din apropiere, după care a căzut la sol și s-a rostogolit din cauza inerției.

Victima, care se afla în imediata apropiere a inculpatului, a fost lovită de tubul de oxigen, fiindu-i cauzat un traumatism toracic urmat de o hemoragie internă, care a condus la decesul imediat, la locul incidentului”, au notat magistrații instanței.

Condamnare la Judecătoria Aiud

Bărbatul care a început tăierea tubului de oxigen a fost recent condamnat de magistrații Judecătoriei Aiud. Acesta a fost condamnat la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracțiunii de ucidere din culpă și la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracțiunii de nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

Prin calcul judecătoresc s-a ajuns la pedeapsa de 1 an și 8 luni închisoare cu suspendare.

Firma în cauză a fost condamnată la o amendă penală în valoare de 18000 lei (120 zile-amendă a câte 150 lei/zi-amendă) pentru comiterea infracțiunii de neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

Ultimele articole pe alba24
