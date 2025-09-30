Connect with us

Corneliu Mureșan: Șureanu între binecuvântarea lui Dumnezeu și blestemul nepăsării conducerii liberale a Consiliului Județean Alba

acum O oră

Președintele PSD Alba, consilierul județean Corneliu Mureșan a criticat marți, într-o postare pe pagina de Facebook, „nepăsarea” conducerii liberale a Consiliului Județean Alba cu privire la drumul care face legătura cu Munții Șureanu. 

„Prima zăpadă căzută la Șureanu aduce în actualitate problemele cu care se confruntă agenții economici care au investit în turism în această zonă cu un potențial extraordinar. Drumul de acces aproape impracticabil și pe unele porțiuni chiar un pericol pentru traficul rutier este un adevărat coșmar pentru turiștii care se aventurează la Șureanu și în Luncile Prigoanei, atrași de frumusețea zonei.

Din păcate, promisiunile domnului Ion Dumitrel și a echipei PNL au rămas doar povești, repetate în fiecare campanie electorală, demonstrând nepăsarea și chiar incompetența celor care conduc județul.

În primăvara acestui an, în urma discuțiilor cu primarii din Șugag și Cugir, respectiv conducerea Consiliului Județean Alba, am identificat împreună o posibilă soluție pentru acest drum: schimbarea categoriei prin hotărâre de guvern, astfel încât să poată fi accesate fonduri europene și naționale pentru modernizarea acestuia.

Diligențele în acest sens trebuiau făcute de domnul Ion Dumitrel și Consiliul Județean Alba.

Au trecut primăvara și vara, imediat se încheie toamna, iar prima zăpadă găsește Șureanu în aceeași situație, fără o perspectivă clară că drumul s-ar putea moderniza. Din cauza lentorii sau nepăsării conducerii PNL a Consiliului Județean Alba s-au ratat deja posibile finanțări prin programe precum Programul Transport sau SAFE. Astfel, Șureanu rămâne un colț de Rai, binecuvântat de Dumnezeu, dar blestemat din cauza incompetenței și incapacității autorităților județene.

Ce este de făcut?

1. Inițierea unei hotărâri de guvern prin care categoria drumului să fie schimbată, astfel încât să poată fi eligibil pentru a fi modernizat cu fonduri europene sau guvernamentale.

2. Includerea drumului în lista unor investiții strategice, prioritare pentru Guvern.

3. Crearea unui parteneriat între administrațiile locale, Consiliul Județean și Guvern pentru dezvoltarea zonei”, a scris Corneliu Mureșan, pe pagina de Facebook.

  1. pilu

    marți, 30.09.2025 at 13:18

    Și care-i problema ? Au știut de cănd și-au ridicat clădirile că acel drum este de pământ. Au primit asigurări că se vor moderniza drumurile ? Asta-i problema

  2. Soare Elena

    marți, 30.09.2025 at 14:01

    Stim ca afacerile voastre si ale prietenilor vostrii au intaietate dar si strazile noastre sunt binecuvantate in felul lor, poate nu asa mult ca ale voastre, dar le-am vrea pe ele asfaltate mai intai, nu presarate cu piatra ieftina care in 2 luni se transforma in praf si mizerie. Si daca ziceti ca „nu-s predate la toate primarie” poate ca ar fi bine sa cautati o metoda sa se poata face asta fara sa platim mormane de bani la notari… sau chiar asta e modul in care v-ati rezolvat problema?!

