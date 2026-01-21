Crimă groaznică la Timișoara: Un minor ucis de trei adolescenți. Trupul îngropat în spatele unei case

O crimă groaznică a avut loc în județul Timiș. Un minor de 15 ani ar fi fost ucis de trei adolescenți. Cazul teribil a fost descoperit de polițiști, miercuri, 21 ianuarie. Minorul ar fi fost ucis cu un cuțit de trei tineri, unul în vârstă de 13 ani, altul de 15 iar cel mai mare de 21 de ani.

Potrivit ziarului local, opiniatimișoarei.ro, miercuri dimineață polițiștii din Timișoara deshumau trupul copilului. Din primele informații minorul, Mario Alin B., a fost dat dispărut de familie marți, după ce luni a plecat cu trotineta de acasă și nu s-a mai întors.

Crima teribilă s-a produs în localitatea Cenei. Primele indicii că ceva s-a petrecut cu tânărul au fost ghetele acestuia care au fost găsite de polițiști. Apoi, i-au găsit trotineta a fost descoperită în tufiș. Din câte se pare trei tineri ar fi fost făptașii, iar altul a fost martor la momentul crimei.

Suspecții sunt un minor de 13 ani, altul de 15 ani, iar cel mai mare are 21 de ani. Din câte se pare acesta a fost înjunghiat în fața casei copilului de 13 ani, apoi cărat în curtea casei, unde cei trei au săpat o groapă și i-au ascuns cadavrul.

Polițiștii i-au reținut pe cei trei adolescenți bănuiți de crimă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News