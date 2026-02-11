Connect with us

11 februarie - 3 martie: Concurs de poezie în memoria lui Radu Stanca, destinat tinerilor din Sebeș. Cum se pot înscrie

Asociația „Laudă Semințelor” cu sediul în Sebeș, în parteneriat cu Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, îi invită pe toți tinerii care studiază în instituțiile de învățământ din municipiului Sebeș să participe la un concurs local de poezie, sub egida scriitorului Radu Stanca.

Concursul local de poezie „Radu Stanca”, ediția a III-a, se desfășoară în perioada 11 februarie - 3 martie 2026.

Participanții pot trimite 3-5 poezii, precum și un CV, pe adresa de e-mail: asociatialaudasemintelor@gmail.com

„Așteptăm cu nerăbdare să descoperim noi talente în orașul nostru. Mult succes, tuturor!”, au transmis organizatorii concursului, Asociația „Laudă Semințelor” Sebeș, președinte: Bogdan Turcu, în parteneriat cu Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

Regulamentul concursului

Creație literară: poezie

Se va trimite un document cu 3 - 5 poezii creație proprie și un document cu CV-ul participantului, ambele în același e-mail, pe adresa: asociatialaudasemintelor@gmail.com sau în plic, la sediul Bibliotecii Municipale „Lucian Blaga” Sebeș.

Participanții își asumă în totalitate originalitatea lucrărilor.

Perioada de desfășurare a concursului: Lucrările vor fi trimise în perioada 11 februarie - 3 martie 2026.

Jurizarea: Juriul este alcătuit din scriitori și profesori de limba și literatura română. Se va evalua originalitatea, profunzimea, expresivitatea limbajului.

Premierea: Se acordă: premiul I, premiul al II-lea, premiul al III-lea și mențiune.

Premiile constau în diplome și cărți.

Grup țintă: Concursul este destinat elevilor de orice vârstă care studiază în școlile din Municipiul Sebeș – inclusiv localitățile aparținătoare Lancrăm, Petrești, Răhău.

Scopul concursului: Stimularea interesului elevilor pentru participarea la activități culturale și valorificarea calităților artistice ale tinerilor din municipiul Sebeș.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail asociatialaudasemintelor@gmail.com sau telefon 0757136366.

