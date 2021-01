Cum a funcționat Teatrul de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia, în pandemie. Spectacole jucate live și transmise online

O investiţie mult aşteptată – reabilitarea şi extinderea sediului singurului teatru din judeţul Alba, Teatrul de Păpuşi „Prichindel” din Alba Iulia -, care dispune de la sfârşitul lui 2019 de o sală de spectacole generoasă, dotată, printre altele, cu sisteme de sunet şi lumini performante, nu a putut fi fructificată pe deplin în 2020 odată cu izbucnirea pandemiei de coronavirus, de ea putându-se bucura doar actorii.

Cu excepţia perioadei stării de urgenţă, actorii de la „Prichindel” au venit, fizic, la repetiţii, preferând să joace cu mască de protecţie şi respectând distanţarea fizică decât să facă acest lucru fiecare de acasă, pe Zoom. De altfel, şi spectacolele sunt jucate live, pe scenă, fiind transmise pe Facebook în direct şi nu înregistrate.

„Pentru mine, a contat foarte mult că actorii nu au avut probleme în a juca, adică noi am respectat toate condiţiile, ei au jucat tot timpul cu măşti, au păstrat distanţa şi atunci nu s-a întâmplat să avem repetiţii pe Zoom. (…). Pentru un actor este foarte importantă continuitatea pe scenă. Să-l opreşti luni de zile să joace ar fi fost foarte rău pentru ei”, a declarat, pentru AGERPRES, managerul Teatrului din Alba Iulia, Ioana Bogăţan, ea însăşi actor la bază.

Ioana Bogățan a subliniat că toate spectacolele transmise pe pagina de Facebook a Teatrului sunt jucate live.

„Toate spectacolele care se văd pe Facebook noi le jucăm efectiv live. Suntem live, am reuşit să ne achiziţionăm o cameră de filmat, care ne face transmisia direct pe Facebook. Actorii efectiv vin la sediu, joacă, cu toată echipa, tehnică, lumini, sunet, doar că nu au publicul în faţă. Asta face sau nu face diferenţa. Dar o face …. Eu am încercat să îmi ţin toată echipa echilibrată, să avem tot timpul ceva de făcut, proiecte peste proiecte, tocmai ca să nu stăm să ne gândim în ce perioadă suntem şi să mergem înainte, cu speranţa că vom avea şi publicul acela în sală”, a explicat Ioana Bogăţan.

Bucuria actorilor a fost că au putut, în vară, să joace în aer liber, în faţa spectatorilor, teatrul dispunând de logistica necesară – o scenă mobilă.

„Am colaborat şi cu Centrul de Cultură ‘Augustin Bena’, având şi ei, la rândul lor, o scenă mobilă mai mare, pe care am jucat în Piaţa Cetăţii în luna iunie, iar apoi am trecut în curtea teatrului -, unde am mers cu un proiect intitulat ‘La teatru cu familia şi prietenii’, în care ne-am dorit ca o familie cu copii să vină cu prietenii copiilor în curtea teatrului – şi acolo am jucat până a ţinut vremea cu noi, până aproape de final de octombrie. Nu toate teatrele din ţară au avut aceste posibilităţi şi noi ne-am bucurat pentru faptul că le-am avut”, a spus managerul.

Ioana Bogăţan a adăugat că proiectul, desfăşurat cu păstrarea tuturor măsurilor sanitare, cu purtarea măştii de protecţie de spectatori şi de actori, a prins foarte bine, lumea demonstrând că îşi doreşte să vină să vadă spectacole de teatru.

Din cauza pandemiei, cel mai aşteptat eveniment cultural al anului – Festivalul Internaţional de Teatru „Poveşti”, organizat de „Prichindel” şi de Consiliul Judeţean (CJ) Alba, nu a mai putut să se desfăşoare.

