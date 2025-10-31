Connect with us

VIDEO: Deputatul Matieș vrea în 2028 ca AUR să conducă CJ Alba, Primăriile Alba Iulia, Câmpeni și Blaj. Declarații la Alba Iulia

acum 22 de minute

Călin Matieș vrea în 2028 să obțină conducerea Consilului Județean Alba, a primăriei Alba Iulia, a primăriei Câmpeni, și a primăriei Blaj. 

Ex PSD-istul Călin Matieș,  actual deputat AUR de Alba, și-a susținut vineri 31 octombrie 2025, candidatura a continua la conducerea filialei județene a AUR Alba. Discursul a fost susținut cu ocazia alegerilor interne în cadrul filialei AUR Alba.

Înainte de a vorbi la microfon, podimul a aparținut președintelului partidului extremist și suveranist, la nivel național, George Simion. Acesta a avut un discurs halucinant de peste 30 de minute în care a înșiruit mai multe teme pe care le tot repetă în spațiul public.

Matieș a avut în spatele său o serie de reprezentanți ai partidului, în timp ce contracandidatul său a avut lângă el doar două persoane.

În discursul său Matieș a spus că el a construit aproape de la zero partidul AUR în județul Alba și că datorită lui formațiunea politică este acum una bine definită.

Mai mult de atât Matieș a spus că la alegerile din 2028 vrea ca AUR să câștige șefia Consiliului Județean Alba. Mai mult de atât speră și la conducerea Primăriei Alba Iulia, dar și a primăriei Câmpeni și chiar speră la o victorie în fieful lui Valentin Rotar, în Blaj.

Ce a declarat Matieș la Alba Iulia

”Vedeți, sunteți aici și, împreună, suntem cei mai buni din România! Vin cu rugămintea către voi să continuăm proiectul pe care l-am început împreună. Vin cu inima deschisă către voi, alături de acești oameni frumoși, fiecare dintre ei. Acești oameni sunt prietenii voștri, colegii voștri, oamenii de lângă voi, cu care am trecut prin greutăți și bucurii.

Vin să vă spun că vrem să fim, în continuare, cei mai puternici. Vrem să câștigăm acest județ și ca, în 2028, să scrie peste tot: Preșidenția Consiliului Județean AUR,   Primăria Alba Iulia, AUR,  Primăria Câmpeni AUR, Primăria Blaj AUR, Asta ne dorim, ca toate aceste lucruri să se împlinească. Nu vreau nimic pentru mine”, a declarat Matieș de la pupitru, vineri 31 octombrie 2025.

 

 

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Tara lui Papura Voda

    vineri, 31.10.2025 at 20:32

    Caline tata…vezi ca ti-au bagat ceva in pita!

    Răspunde

