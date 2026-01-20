Cum l-a caracterizat Arhiepiscopul de Alba Iulia, Irineu, pe episcopul violator Corneliu Onilă: A dat dovadă de zel misionar

Irineu, Arhiepiscopul de Alba Iulia, a trimis o scrisoare de caracterizare instanței de judecată care îl judeca pe Corneliu Onilă, episcop al Hușilor, în cel mai mare scandal sexual din rândul bisericii ortodoxe.

Mai exact, în timp ce procesul pentru agresiune sexuală și viol se judeca la Curtea de Apel Galați, trei figuri ale bisericii din România au trimis scrisori de caracterizare care ”îl puneau într-o lumină bună” pe Onilă. Scrisorile au fost trimise în anul 2024, când dosarul se judeca pe rolul instanței de judecată din Galați.

Marți, 20 ianuarie 2026, în timp ce la ÎCCJ se judeca o cale extraordinară de atac la care preotul a apelat, jurnaliștii de investigație care au scos la suprafață ororile comise de Corneliu Bârlădeanul, pe numele de mirean Cornel Onilă, au publicat trei documente importante.

Instanța superioară a respins calea extraordinară de atac la care a recurs Onilă. Drept urmare, acesta a rămas cu condamnarea de opt ani de închisoare pentru viol.

Este vorba despre trei scrisori de recomandare trimise de trei figuri importante ale bisericii din România: Arhiepiscopul Irineu, Arhiepiscopul Ioachim și Episcopul Andrei.

Scrisorile au fost făcute publice de jurnaliștii de investigație ai site-ului ”Să fie Lumină”, Ovidiu Vanghele și Vlad Stoicescu.

Cum l-a caracterizat Irineu, Arhiepiscop al Albei Iulia pe violatorul Onilă

La Curtea de Apel Galați, a ajuns la dosarul judecat de magistrații instanței superioare o caracterizare a lui Onilă din partea Arhiepiscopului de Alba Iulia, Irineu.

Acesta, într-o scrisoare semnată și ștanțată cu sigla Arhiepiscopiei de Alba Iulia, a scris următoarele:

”Pe Preasfințitul Episcop Corneliu l-am cunoscut în urmă cu 35 de ani, când eu eram viețuitor la Mănăstirea Sinaia și, apoi, Superior al Bisericii ortodoxe române din Ierusalim. Atunci, el era un tânăr foarte studios, elevat intelectual și cu o conduită morală impecabilă. Oricine putea să-și dea seama că o asemenea persoană cultă și manierată va deveni, într-o zi, un sacerdot de nădejde al Bisericii noastre străbune. Și întocmai așa a fost!

Ca episcop titular al Hușilor, Preasfinția Sa și-a asumat înalta slujire cu multă responsabilitate. În această calitate, a dat dovadă de zel misionar și de hărnicie apostolică pilduitoare. Era iubit de către preoții și credincioșii Eparhiei, pe care îi trata cu respect și cu iubire părintească. Acest episcop bun a fost apreciat pentru omenia sa, cum eu însumi îl apreciez, ca membru al Sfântului Sinod. M-aș bucura să-și reia activitatea arhipastorală, spre slava lui Dumnezeu și spre folosul poporului nostru dreptcredincios.

„Dumnezeu este scăparea și puterea noastră, ajutor într-u necazurile ce ne împresoară” (Ps. 45, 1)

† IRINEU

Arhiepiscop al Alba Iuliei”, se arată în documentul publicat de ziarul de investigații ”Să fie Lumină”.

Cristian Panu

