Cum să te aperi de fulgere: Ce este golul de potențial și ce trebuie să faci dacă te prinde furtuna în aer liber. Recomandări

Cum să te aperi de fulgere: Acestea provoacă anual accidente grave sau chiar decese, atât în orașe, cât și în zone nepopulate.

Pentru a te proteja, este important să știi cum apar fulgerele, ce este golul de potențial și ce trebuie să faci dacă auzi tunete sau dacă te prinde o furtună cu fulgere în aer liber.

În cazul fulgerelor, golul de potențial este zona din jurul locului unde lovește fulgerul, în care diferența de tensiune electrică este foarte mare.

Chiar dacă nu ești lovit direct de fulger, dacă te afli în această zonă, curentul poate trece prin corpul tău și poate provoca accidentări grave sau chiar deces.

Golul de potențial este un pericol invizibil creat de descărcarea electrică.

Dacă auzi tunete, furtuna este aproape și trebuie să te adăpostești. Este important să știi cum să te protejezi în astfel de situații.

Ce trebuie să faci dacă auzi tunete

Așadar, potrivit fiipregătit.ro, dacă auzi tunete, pentru a te proteja trebuie să:

întrerupi orice activitate în aer liber și să cauți adăpost

rămâi în interiorul clădirii până la indicațiile autorităților sau, dacă nu ai acces la știri, cel puțin 30 minute după ce ai auzit ultimul tunet

nu uita regula de salvare 30/30: adăpostește-te în interiorul unei clădiri dacă, după ce ai văzut un fulger nu reușești să numeri până la 30 înainte de a auzi un tunet

dacă ești înăuntru, adăpostește-te într-o cameră fără ferestre, de exemplu subsol, baie; închide ușile

ajuți membrii familiei și vecinii să intre înăuntru, în special pe cei care ar putea avea nevoie de asistență specială, de exemplu, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități sau copiii

te asiguri că animalele de companie sunt în interiorul casei sau într-un alt adăpost

protejezi ferestrele și să închizi ușile

evită utilizarea apei, a dușului sau a băilor pentru a preveni electrocutarea

deconectează aparatele și alte echipamente electrice; acestea pot fi defectate ca urmare a descărcărilor electrice atmosferice

utilizează telefoanele cu fir doar în situaţii de urgenţă; telefoanele fără fir ori mobilele sunt sigure în utilizare

dacă există timp, asigură obiecte grele din exterior aducându-le înăuntru; dacă sunt lăsate afară sau neasigurate, ele ar putea fi suflate de vânt și transformate în proiectile.

Cum să te aperi de fulgere: Ce trebuie să faci dacă te prinde o furtună

Dacă te afli într-o mașină, trage pe dreapta departe de stâlpii de electricitate și de copacii care ar putea cădea pe mașină. Evită podurile, care pot fi măturate. Rămâi în mașină și pornește semnalizatoarele de urgență până când ploile abundente se potolesc. Nu merge și nu conduce prin curenții de apă; curenții sunt mult mai puternici decât crezi.

Dacă ești într-o zonă deschisă (câmp, plajă, o ambarcaţiune pe apă), așază-te ghemuit, pune mâinile pe urechi şi cap, iar capul între genunchi.

Fă-te o ţintă cât mai mic posibilă și redu cât poți de mult contactul cu pământul. Nu te întinde pe pământ!

Evită: obiectele înalte, precum un copac înalt izolat în zonă deschisă, câmpuri, plaje sau o ambarcaţiune pe apă, orice obiecte metalice precum utilaje agricole, echipamente de fermă, motociclete, biciclete, etc.

Dacă te afli în pădure, căută adăpost într-o zonă cu copaci mai puţin înalţi.

Dacă ești într-o zonă deschisă, mergi spre o zonă joasă, precum o vale.

Dacă ești pe apă, îndreaptă-te către mal de urgenţă şi adăpostește-te imediat.

Evită drumurile inundate (mers, șofat)! Un curent de apă adânc de doar 15 cm te poate dezechilibra, iar unul adânc de peste 30 cm poate lua un autoturism.

Protejează animalele de companie. Asigură-te că sunt în siguranță în timpul furtunii și că au adăposturi adecvate.

