Cum va organiza Guvernul accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România. Regulile vizate

Guvernul pregătește legislația pentru înregistrarea și obligațiile angajatorilor de lucrători străini, autorizarea și funcționarea agențiilor de plasare a străinilor pe piața muncii din România.

În acest context, Cancelaria prim-ministrului a găzduit, joi și vineri, la Palatul Victoria, dezbateri publice. La cele patru patru sesiuni organizate în cele două zile au participat fizic și online aproximativ 250 de reprezentanți ai agențiilor de plasare, federațiilor patronale Concordia și IMM România, organizațiilor neguvernamentale, avocaților și sindicatelor.

În cadrul dezbaterilor, președintele Comitetului pentru admisia și reglementarea șederii străinilor în România, Valentin Vătăjelu, consilier de stat în Cancelaria prim-ministrului, a prezentat elementele de noutate ale proiectului de OUG inițiat sub coordonarea sa, precum și situațiile la care noile reglementări vor oferi răspuns.

Reguli vizate

”Prin acest proiect de ordonanță facilităm accesul antreprenorilor din România la forță de muncă din state terțe, în condițiile în care criza forței de muncă la nivel național este o realitate.

Concret, ne-am propus să simplificăm și să reducem timpul mediu pentru procesarea unei solicitări de viză, care acum ajunge la nouă luni sau chiar un an.

De asemenea, venim cu soluții în domeniul recrutării și plasării forței de muncă străine pentru ca toți operatorii economici implicați să respecte același set de reguli, să facă dovada profesionalismului și să ofere garanții atât statului român, cât și lucrătorului străin. Este o necesitate ce derivă din realitate și din obligația statului de a preveni exploatarea, munca nedeclarată, migrația și șederea ilegală, traficul de persoane, în acord cu obligațiile constituționale, europene și internaționale”, a afirmat Vătăjelu, citat în comunicat, potrivit Agerpres.

Platformă unică națională

Participanții la dezbateri au analizat propunerile referitoare la crearea WorkinRomania.gov.ro - platformă unică națională. Guvernul va gestiona prin aceasta accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România, asigurând fluxul de comunicare între autorități.

Se va introduce ”Lista ocupațiilor deficitare” aprobată prin hotărâre de guvern și actualizată semestrial pe baza datelor ANOFM/INS și a consultării cu partenerii sociali. Serviciile specializate de plasare urmează să fie corelate cu această listă.

Depozit financiar

De asemenea, s-a analizat și propunerea de instituire a unui depozit financiar ca mecanism de protecție preventivă, obligatorie, care garantează acoperirea costurilor aferente repatrierii, sprijinului acordat lucrătorilor aflați în situații de risc și executării amenzilor contravenționale aplicate agențiilor de plasare care nu își îndeplinesc obligațiile legale.

Standardizarea contractelor

O altă propunere discutată a fost standardizarea contractelor - contractul de prestări servicii (agenție-angajator); contractul de plasare tripartit (agenție-angajator-lucrător), inclusiv în limba română și într-o limbă înțeleasă de lucrător; contractul de muncă (angajator-lucrător).

Dezbaterile au vizat și propunerea de instituire a principiului ”angajatorul plătește” prin care se interzice solicitarea de comisioane/taxe/garanții/depozite de la lucrători, asigurându-se astfel alinierea la standardele Organizației Internaționale a Muncii și OCDE.

Propunerile și argumentele prezentate vor fi analizate, iar rezultatele vor fi comunicate public pe site-ul Cancelariei Prim-Ministrului, https://cancelarie.gov.ro/

