UPDATE: Cutremur de magnitudinea 4 în județul Satu Mare, miercuri dimineața. Alte două seisme, în Vrancea și Marea Neagră

Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri dimineața, la ora 7:57, în județul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 5 kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 km nord de Zalău.

Cutremur în Vrancea, Buzău

La ora 8.31 a fost înregistrat alt cutremur, de magnitudinea 3, în zona seismic Vrancea, Buzău.

Seismul a fost la adâncimea de 140 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 54km V de Focsani, 55km NV de Buzau, 63km SE de Sfantu-Gheorghe, 70km E de Brasov, 81km NE de Ploiesti.

Cutremur în Marea Neagră

La ora 8.37 al treilea cutremur în România, miercuri dimineața, în Marea Neagră – magnitudine 3.3, adâncimea de 30 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 17km SE de Dobrich, 33km N de Varna, 89km SV de Constanta, 93km E de Shumen.

În luna octombrie, în România s-au produs 13 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4 pe Richter.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în județul Buzău, respectiv pe 11 mai în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău pe 16 septembrie.

