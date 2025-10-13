Cutremur în România, luni dimineața. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs

Un cutremur slab s-a produs luni dimineața, la ora 8:36, în zona seismică Vrancea. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut magnitudinea 3,1 grade pe Richter.

Seismul a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 30 km vest de Focșani, 67 km nord de Buzău, 79 km est de Sfântu-Gheorghe, 86 km sud-vest de Bârlad, 91 km sud de Bacău și 93 km est de Brașov, scrie Agerpres.

De asemenea, duminică seara, la ora 20:48, tot în zona seismică Vrancea, dar în județul Buzău, s-a consemnat un cutremur slab cu magnitudinea 3,7, la adâncimea de 121,6 km. Acesta s-a înregistrat în apropierea următoarelor orașe: 50 km nord-vest de Buzău, 60 km vest de Focșani, 65 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Brașov, 71 km nord-est de Ploiești.

În luna octombrie, în România s-au produs zece cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,7 grade pe Richter.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în județul Buzău, respectiv pe 11 mai în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 a avut loc în județul Buzău pe 16 septembrie.

