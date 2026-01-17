Connect with us

Deținut al Penitenciarului Aiud, nervos după ce un polițist l-a făcut moldovean și i-a luat TV-ul. Este închis pentru viol în grup

acum O oră

Un deținut încarcerat la Penitenciarul Aiud a fost ”penalizat” de conducerea instituției după ce a devenit nervos. Mai exact a fost sancționat cu izolarea pe zece zile, dar și restricții la magazinul din penitenciar. 

Deținutul nu a fost de acord cu sancțiunea primită și a făcut o plângere pe rolul instanțelor din Alba. În data de 12 ianuarie 2026, dosarul a primit o rezolvare pe rolul Tribunalului Alba, iar decizia a devenit publică. 

Deținutul în cauză este Mihai Costel Onofrei, de loc din Suceva. Acesta execută din 2018, o pedeapsă de 12 ani și opt luni de închisoare cu executare. Alături de alți patru bărbați tineri au comis o atrocitate. Au violat în grup o femeie, au bătut-o, iar acesta a scăpat doar fugind dezbrăcată din pădure.

Originea sa din Suceva a și fost motivul pentru care acesta ar fi devenit nervos.

Mai exact, potrivit motivării instanței, la data de ”06.06.2024, în jurul orei 18:00, agentul supraveghetor a intrat în camera deținutului pentru a-i retrage televizorul, iar acesta din urmă s-a opus, l-a prins de mână pe supraveghetor și i-a spus că îl lovește”, se arată în documetul citat.

Supărat că a fost făcut moldovean

În replică, deținutul ”a arătat că nu recunoaște comiterea abaterii, menționând că a avut o discuție mai aprinsă cu agentul pentru că acesta i s-a adresat vulgar pe criteriul că provine din Moldova, motiv pentru care a intrat în cameră și i-a luat televizorul.

De asemenea, contestatorul a precizat că nu a pus mâna pe supraveghetor atunci când acesta a intrat în cameră, doar i-a atras atenția că nu are voie să intre în cameră neînsoțit și să facă astfel de lucruri”, a precizat deținutul în plângerea sa.

La Judecătoria Aiud, unde s-a judecat prima dată contestația deținutului, magistrații au admis în parte plângerea sa și au impus o sancțiune care a constat în suspendarea ”dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri (cu excepţia celor necesare pentru igiena individuală sau exercitarea drepturilor la apărare, petiționare, corespondenţă şi asistenţă medical) pe o perioadă de 2 luni”.

Însă bărbatul nu a fost de acord și a făcut apel, iar dosarul a ajuns la Tribunalul Alba. Ajuns în judecată bărbatul și-a retras plângerea și drept urmare a rămas cu sancțiunea instanței de fond.

 

