Diana Șoșoacă, vizată de acuzații extrem de grave. Parchetul General cere ridicarea imunității. Lista acuzațiilor

Diana Șoșoacă este vizată de acuzaţii extrem de grave – de la lipsire de libertate şi ultraj, până la promovarea ideilor fasciste şi negarea Holocaustului. Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunităţii sale pentru continuarea anchetei.

Procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus continuarea urmăririi penale împotriva europarlamentarului Diana Şoşoacă, scrie Mediafax.ro.

Aceasta este acuzată de patru infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, dar şi de promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime de război, idei fasciste, legionare, rasiste, xenofobe şi antisemite. Printre acuzaţii se regăsesc şi negarea Holocaustului, precum şi fapta de ultraj.

În acest context, procurorul general al României a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii parlamentare a Dianei Şoşoacă, pentru ca investigaţia să poată continua fără restricţii, se arată într-un comunicat al Parchetului General.

Diana Şoşoacă a fost chemată marţi la Parchetul General să dea declaraţii într-un dosar cu 11 infracţiuni. Aceasta a transmis că „nu vin pe 23 (septembrie – n.red.), că n-am cum”. „Putem stabili o dată când sunt în țară. Spre deosebire de domnii procurori, eu muncesc”, a mai precizat europarlamentarul.

Lista acuzațiilor

Diana Șoșoacă este acuzată de:

4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

În ultima perioadă, Diana Șoșoacă a stârnit controverse după ce a participat la comemorări ale unor lideri legionari și a exprimat public opinii elogioase față de Corneliu Zelea Codreanu.

