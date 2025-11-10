Connect with us

Dosar penal pentru evaziune fiscală la Alba Iulia: sunt cercetați administratorul unei firme și contabilul. Ce spun procurorii

Publicat

acum 36 de secunde

Dosar penal pentru evaziune fiscală la Alba Iulia: administratorul unei firme și un contabil sunt cercetați penal pentru un prejudiciu de aproape 700.000 de lei. În acest caz au fost derulate și percheziții, administratorul fiind însoțit, de la aeroport, pentru a fi prezent la acțiuni.

Potrivit Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, în 7 noiembrie, procurorii și polițiștii (IPJ Alba) – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat percheziții domiciliare în 3 locații de pe raza județului Alba.

Oamenii legii au descins la sediul unei societăți comerciale, precum și domiciliile unor persoane fizice (administratorul și contabilul societății).

Vezi AICI detalii despre percheziții

Acțiunile s-au derulat în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări cu privire la comiterea infracțiunilor de:

  • evaziune fiscală
  • reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la legea41/2005 în formă continuată
  • fals informatic în formă continuată (în forma instigării, respectiv a autoratului).

Ce au constatat procurorii

Din actele de urmărire penală efectuate în aceste cauze a reieşit bănuiala rezonabilă că: În cursul anului 2023, o societate comercială, prin administrator, a omis să evidențieze în actele contabile ale societății o parte din venitul realizat ca urmare a operațiunii comerciale de vânzare a unui imobil aflat în construcție către o persoană fizică, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului.

Aceeași societate comercială, prin administrator, a reținut impozite și contribuții prevăzute în anexa la Legea nr. 241/2005, constând în impozit pe venituri din salarii, CAS angajat, CAS construcții și CASS angajat, în perioada octombrie 2023-februarie 2025, aferente perioadei de declarare septembrie 2023-ianuarie 2025, depășind termenul de 60 zile de la scadență.

Prin aceste fapte a fost cauzat statului un prejudiciu în cuantum total de 681,741 lei.

Administratorul firmei, adus de pe aeroport

Autoritățile de urmărire penală au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de cele 2 persoane fizice, urmând a fi cercetate în calitate de suspecţi.

Față de administrator a fost pus în executare un mandat de aducere, fiind identificat pe un aeroport în momentul în care a intrat în țară. Ulterior, a fost condus pentru a asista la efectuarea perchezițiilor domiciliare.

Prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra unui imobil tip teren și a conturilor bancare aparținând suspectului administrator în vederea recuperării prejudiciului.

