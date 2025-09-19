Connect with us

Dosarul celor doi traficanți de droguri din Alba care au adus cocaină în butoaie cu fructe, ”bate pasul pe loc” la Constanța

Publicat

acum 2 ore

Dosarul celor doi traficanți de droguri din Alba care au introdus în țară cocaină în butoaie cu fructe, ”bate pasul pe loc” la Tribunalul Constanța. La un an de la una dintre cele mai mari capturi de droguri ale anchetatorilor români, judecata celor doi traficanți de droguri, încă nu a început. 

Este vorba despre doi bărbați din Alba, Oliviu Oltean și Vasile Sabău, care au devenit cunoscuți după ce au introdus în țară 70 de butoaie ce conțineau pulpă de fructe congelată care era amestecată cu cocaină. 

Dacă planul celor doi reușea și ajungeau să vândă cocaina ascunsă în butoaiele cu pulpă de fructe congelată, ar fi câștigat între 8 și 32 de milioane de euro.

Citește și VIDEO: Cum a ajuns o cantitate uriașă de droguri din Ecuador, la Aiud. Captura record de cocaină ascunsă în fructe congelate

Însă pe 24 septembrie 2024, planul lor s-a oprit la Vama Nădlac, când transportul trebuia să iasă din țară. Cei doi nu știau că pe urmele lor se afla la propriu o armată de anchetatori.

Deși cei doi au fost prinși și arestați preventiv, dosarul în care au fost trimiși în judecată încă nu a primit un prim termen, la Tribunalul Constanța.

Mai exact, în data de 19 mai 2025, la luni bune de la arestarea preventivă, dosarul a trecut de stadiul de cameră preliminară. Atunci magistrații au respins cererile celor doi și au dispus începerea judecății.

Decizia nu a fost definitivă, iar drept urmare, Oltean și Sabău au avut dreptul de a face apel. Apelul a fost înregistrat la instanța superioară, Curtea de Apel Constanța, însă o ședință va avea loc abia la sfârșitul lunii septembrie, mai exact în data de 30 septembrie. Asta însemnă că la un an și cinci zile de la capturarea lor, cei doi vor ajunge abia la prima înfățișare la instanța superioară din Constanța.

Traficanții au fost prinși în urma unei acțiuni de amploare a DIICOT Constanța numită ”Exotic”

Containerul cu aceste butoaie a intrat prin Portul Constanța în 18 septembrie 2024 și apoi a fost transportat la Aiud.

Potrivit DIICOT, ”71 de butoaie conținând pulpă de fructe congelate au fost mutate într-un autocamion frigorific. Transbordarea s-a efectuat din containerul maritim care conținea circa 16 tone de produs încărcat în 75 de butoaie din material plastic, fiecare având o cantitate netă de circa 200 kilograme”.

cocaina captura aiud

Transportul trebuia să ajungă în Olanda în 25 septembrie 2024. Însă în 24 septembrie, autocamionul a fost oprit la Punctul de trecere  Nădlac 1. A fost descoperită cocaină în butoaiele care conțineau aproximativ 15 tone de pulpă de fructe.

A păstrat patru butoaie în Aiud

Apoi au fost derulate percheziții, inclusiv în municipiul Aiud. Acolo, rețeaua amenajase un depozit pentru a plasa o parte din marfa transportată: 4 butoaie din material plastic și 88 de cutii ce conțineau aproximativ 880 kilograme fructe congelate.

Pentru ce vor fi judecați

Potrivit rechizitoriului emis de DIICOT Constanța ”în sarcina inculpaților s-a reținut și efectuarea de operațiuni ilicite cu droguri de mare risc, constând în aceea că, în perioada 19-23 septembrie 2024, au transportat din Portul Constanța Sud Agigea până în localitatea Aiud, cele 70 de butoaie ce conțineau pulpă de fructe congelată în amestec cu cocaină.

După ce au descărcat la această destinație patru dintre butoaie și-au continuat deplasarea transportând restul de 66 butoaie până în municipiul Sebeș (județul Alba), unde le-au depozitat temporar într-un imobil din localitate. Ulterior, în intervalul 22-23 septembrie 2024 cele 66 butoaie cu pulpă de fructe congelată în amestec cu cocaină au fost luate din locul de depozitare și transportate până la punctul de trecere a frontierei Nădlac”.

 

 

Cristian Panu

