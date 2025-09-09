Dovadă de spirit civic la Sebeș: cum și-a recuperat un tânăr telefonul pierdut, cu ajutorul unui jandarm

Dovadă de spirit civic la Sebeș: un tânăr din Alba a reușit să-și recupereze telefonul pierdut, cu ajutorul unui jandarm. Tânărul nu-și mai găsea telefonul, la un eveniment în Parcul Arini din Sebeș. Jandarmul l-a găsit și s-a interesat până l-a identificat pe proprietar.

Atât fapta jandarmului, cât și mesajul de mulțumire al tânărului, au fost prezentate de Jandarmeria Alba.

„Doresc să mulțumesc Detașamentului 5 Jandarmi Sebeș și implicit plutonierului adjutant șef Aluaș Cristian care a dat dovadă de profesionalism și implicare găsindu-mi telefonul pierdut.

Doresc să-i mulțumesc că mi-a înapoiat telefonul în bună stare, deși nu credeam că o să mi-l mai găsesc”, a transmis tânărul, potrivit Jandarmeriei Alba.

Este vorba despre unui tânăr din localitatea Câlnic, care și-a pierdut telefonul la un eveniment cultural-artistic ce s-a desfășurat în Sebeș în urmă cu câteva zile.

Acesta și-a exprimat în scris recunoștința față de implicarea jandarmului, apreciind promptitudinea și seriozitatea cu care a acționat în găsirea proprietarului și returnarea bunului pierdut, potrivit sursei citate.

Telefonul mobil a fost găsit în Parcul Arini din Municipiul Sebeș, în apropierea locului unde plutonierul adjutant șef Cristian Aluaș își desfășura serviciul.

Deși telefonul era blocat și nu putea fi accesat, jandarmul a scris pe mai multe grupuri de socializare în vederea identificării proprietarului. A reușit în final să stabilească persoana deținătoare și să îi returneze telefonul mobil.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba subliniază importanța spiritului civic, a corectitudinii și a respectului față de comunitate, valori pe care cadrele instituției le demonstrează zi de zi, prin fapte concrete în sprijinul cetățenilor.

