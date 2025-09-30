DSVSA Alba a amendat unități în care se prepară sau servește mâncare pentru elevi. Ce nereguli au fost descoperite

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a amendat unități în care se prepară sau se servește mâncare pentru preșcolari și elevi.

Au fost verificate creșe, grădinițe și școli, dar și unități de tip after-school, în care se prepară și/sau servesc mâncăruri. Acțiunile au fost intensificate cu ocazia începerii noului an școlar.

Verificările DSVSA Alba vizează, în principal:

unitățile de educație timpurie, unitățile școlare, internatele, unitățile de tip after-school care au cantine ori bucătării în care se prepară mâncarea

unitățile de învățământ în incinta cărora există unități de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare (chioșcuri școlare)

unitățile alimentare/unități de tip fast-food, din apropierea școlilor.

Zeci de unități verificate. Amenzi de aproape 5000 de lei

Controalele sanitar-veterinare pe această tematică au început în 8 septembrie și continuă pe durata întregului an școlar. Până în 30 septembrie, au fost controlate 38 de unități de învățământ care recepționează, depozitează, prepară sau furnizează produse alimentare de origine animală și non-animală pentru copii.

Acțiunile s-au realizat pentru respectarea cerințelor sanitar-veterinare privind funcționarea obiectivelor cu activități de preparare și servire a alimentelor, modul de comercializare al acestora, existența spațiilor de depozitare adecvate pentru asigurarea lanțului frigorific în cazul produselor lactate în cadrul programului Laptele și Cornul etc.

În total, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale (în valoare de 4.800 de lei), dar și 5 avertismente.

Nereguli constatate

Principalele deficiențe constatate au fost:

manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

nerespectarea normelor stabilite de Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor privind întreţinereaspaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare, precum și ustensilelor de lucru folosite (feliatoare, cuțite – neigienizate corespunzător)

nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare

lipsa monitorizării temperaturii în spațiile de frig

nerespectarea timpului de păstrare a probelor alimentare din mâncarea gătită.

Ce au urmărit inspectorii DSVSA Alba

Inspectorii sanitar-veterinari și pentru siguranța alimentelor au verificat:

condițiile structurale ale unităților alimentare, condițiile de igienă, spațiile de lucru și depozitare

existența și modul de utilizare a substanțelor de dezinfecție și de igienizare

modul în care se monitorizează starea de sănătate a personalului; existența documentelor de înregistrare; asigurarea trasabilității

etichetarea materiilor prime destinate preparării hranei, existența documentelor de proveniență și calitate pentru materiile prime

existența spațiului cu regim termic controlat; proveniența produselor alimentare

starea generală a ustensilelor de lucru folosite și veselei; controlul potabilității apei

modul de instruire a personalului care manipulează produsele alimentare, dar și alte aspecte prevăzute în legislația sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor.

Controalele pentru respectarea drepturilor și intereselor preșcolarilor și elevilor continuă și se realizează la toate unitățile de învățământ din județul Alba, mai transmite DSVSA.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News