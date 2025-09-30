EXCLUSIV: Episcopul Cristian Crișan, administrator temporar al Bisericii Greco-Catolice. Cum se alege noul arhiepiscop major

Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice Române este episcopul auxiliar Cristian Crișan.

El ocupă temporar această poziție, după decesul cardinalului Lucian Mureșan. De altfel, lui i-a fost adresat mesajul oficial de condoleanțe al Papei Leon al XIV-lea.

În perioada următoare, sinodul va trebui să aleagă un nou arhiepiscop major al Bisericii Greco-Catolice.

Papa are dreptul de a refuza persoana aleasă, însă acest lucru nu s-a întâmplat de foarte multă vreme, reprezentând o excepție rară în istoria recentă.

Orice membru al Sinodului ar putea fi ales, însă, potrivit surselor Alba24, trei potențiali candidați ar avea șanse mai mari pentru a prelua conducerea Bisericii.

Întrunirea Sinodului Episcopilor Bisericii patriarhale trebuie să fie făcută în decurs de o lună de când Scaunul Patriarhal a devenit vacant, potrivit uzanțelor.

În cazuri excepționale, se poate prevedea un termen mai lung, însă nu mai mult de două luni, potrivit dreptului canonic.

”Este ales acela care a întrunit două treimi din voturi, exceptând cazul în care dreptul particular stabileşte ca, după un număr corespunzător de scrutine – cel puţin trei – să fie suficientă majoritatea absolută şi conform normei can. 183, §§ 3 şi 4 alegerea să fie încheiată.

Dacă alegerea nu a fost încheiată în decurs de cincisprezece zile de la deschiderea Sinodului Episcopilor Bisericii patriarhale, chestiunea va fi înaintată Pontifului Roman” se mai precizează în Codul Canoalelor Bisericilor Răsăritene.

Ultima etapă în alegerea noului cap al Bisericii Române Unite cu Roma este primirea comuniunii ecleziastice de la Pontiful Roman.

