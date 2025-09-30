Connect with us

Eveniment

EXCLUSIV: Episcopul Cristian Crișan, administrator temporar al Bisericii Greco-Catolice. Cum se alege noul arhiepiscop major

Publicat

acum O oră

Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice Române este episcopul auxiliar Cristian Crișan.

El ocupă temporar această poziție, după decesul cardinalului Lucian Mureșan. De altfel, lui i-a fost adresat mesajul oficial de condoleanțe al Papei Leon al XIV-lea.

În perioada următoare, sinodul va trebui să aleagă un nou arhiepiscop major al Bisericii Greco-Catolice.

Papa are dreptul de a refuza persoana aleasă, însă acest lucru nu s-a întâmplat de foarte multă vreme, reprezentând o excepție rară în istoria recentă.

Orice membru al Sinodului ar putea fi ales, însă, potrivit surselor Alba24, trei potențiali candidați ar avea șanse mai mari pentru a prelua conducerea Bisericii.

Întrunirea Sinodului Episcopilor Bisericii patriarhale trebuie să fie făcută în decurs de o lună de când Scaunul Patriarhal a devenit vacant, potrivit uzanțelor.

În cazuri excepționale, se poate prevedea un termen mai lung, însă nu mai mult de două luni, potrivit dreptului canonic.

”Este ales acela care a întrunit două treimi din voturi, exceptând cazul în care dreptul particular stabileşte ca, după un număr corespunzător de scrutine – cel puţin trei – să fie suficientă majoritatea absolută şi conform normei can. 183, §§ 3 şi 4 alegerea să fie încheiată.

Dacă alegerea nu a fost încheiată în decurs de cincisprezece zile de la deschiderea Sinodului Episcopilor Bisericii patriarhale, chestiunea va fi înaintată Pontifului Roman” se mai precizează în Codul Canoalelor Bisericilor Răsăritene.

Ultima etapă în alegerea noului cap al Bisericii Române Unite cu Roma este primirea comuniunii ecleziastice de la Pontiful Roman.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 11 minute

DSVSA Alba a amendat unități în care se prepară sau servește mâncare pentru elevi. Ce nereguli au fost descoperite
Evenimentacum 32 de minute

Teatrul de Păpuși „Prichindel” participă la Festivalul Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin” Timișoara
Evenimentacum O oră

EXCLUSIV: Episcopul Cristian Crișan, administrator temporar al Bisericii Greco-Catolice. Cum se alege noul arhiepiscop major
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 11 minute

DSVSA Alba a amendat unități în care se prepară sau servește mâncare pentru elevi. Ce nereguli au fost descoperite
Administrațieacum 22 de ore

Aplicație MAI pentru citirea cărților de identitate electronice. Nicio instituție nu mai trebuie să ceară adeverință de domiciliu
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

locuri de munca
Economieacum 4 ore

Locuri de muncă în Alba: 547 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Economieacum 6 ore

Solariile de legume pot fi ridicate în gospodării, fără autorizație de construire. Lege adoptată de Senat
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Corneliu Mureșan: Șureanu între binecuvântarea lui Dumnezeu și blestemul nepăsării conducerii liberale a Consiliului Județean Alba
Senat
Evenimentacum 2 ore

Fără GPS-uri pe mașinile instituțiilor. Propunerea de montare a dispozitivelor a fost respinsă de Senat
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

jocuri de pacanele don ro foto canva
Sportacum 2 ore

Alfabetizarea media și înțelegerea probabilității în jocurile moderne de păcănele (P)
jocuri de cazino viitorul digital in Alba
Sportacum 3 ore

2026 și saltul către 5G: ce urmează pentru viitorul digital în Alba? (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 32 de minute

Teatrul de Păpuși „Prichindel” participă la Festivalul Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin” Timișoara
vremea prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum 21 de ore

Vremea până în 12 octombrie în Transilvania și în țară. Frig și ploi, apoi se încălzește. Prognoza meteo pe regiuni
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

rechemare BMW
Evenimentacum 4 ore

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Evenimentacum 4 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 22 de ore

Teste medicale cu aparatură de înaltă performanță, la Secția ORL de la Spitalul Județean de Urgență Alba. Detalii pentru pacienți
Evenimentacum o zi

O doctoriță care a vaccinat peste 900 de persoane, anti-covid ”la chiuvetă”, judecată la Tribunalul Alba. Dosarul a fost strămutat
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

VIDEO: Mini-protest al studenților și elevilor din Alba Iulia. Ce revendicări au
Educațieacum o zi

VIDEO: Deschiderea anului universitar la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Mai mult din Educatie