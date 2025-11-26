Connect with us

Fostul președinte al Curții de Apel Alba Iulia, Liviu Odagiu, candidează la funcția de președinte al CSM

Judecătorul Liviu Odagiu, fost președinte al Curții de Apel Alba Iulia, candidează pentru funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. El este membru al CSM din 2022

Plenul CSM se va reuni joi pentru a vota noua conducere. Votul se suprapune cu scandalul generat de modificarea pensiilor magistraților, CSM fiind așteptat în aceste zile să dea un aviz pe noul proiect al Guvernului Bolojan.

Pentru funcția de vicepreședinte al CSM va candida fostul prim-procuror al Parchetului Tribunalului București Bogdan Staicu.

Informația a fost publicată de HotNews. Publicația precizează că acesta  a fost printre primii membri ai CSM care au reacționat public și l-au criticat pe premierul Ilie Bolojan pe tema proiectului privind pensiile magistraților.

El a negat că vârsta de pensionare în Justiție este cea anunțată de Bolojan: 48 de ani.

”Suntem singura țară din lume care ne pensionăm judecătorii la 48 de ani, cu o pensie medie de 5.000 euro, care este cam de nouă ori mai mare decât pensia medie din România, în condițiile în care o bună parte din români se pensionează la 65 de ani” a spus Bolojan.

„Vreau să facă o referire raportat la minciună, la afirmația care este propagată în spațiul public, afirmație care este menționată de prim-ministru al României cum că vârsta medie de pensionare în sistemul de justiție este de 48 de ani.

Cred ca nu trebuie să mai acceptăm ca astfel de afirmații să fie propagate fără ca noi să le răspundem punctual. Din statistica efectuată de colegii noștri de la departamentul de resurse umane, din anul 2010 până la zi, rezultă că nici pe departe vârsta de pensionare din sistemul de justiție ca medie nu este 48 de ani.

În anul 2010 vârsta medie de pensionare a fost 58 de ani și a continuat cu această vârstă până aproape în anii 2018 – 2019. Ea a rămas peste 53 de ani până în anii 2022, când într-adevăr a scăzut spre 52 de ani”, a spus atunci Odagiu.

Vezi aici situația unei judecătoare de la Curtea de Apel Alba Iulia, pensionată la 48 de ani.

Plenul CSM se va reuni joi pentru a vota noua conducere pentru anul 2026. Mandatul președintelui și vicepreședintelui Consiliului Superior al Magistraturii va începe în ianuarie 2026 și va fi de un an.

Cine este Liviu Odagiu

Gheorghe-Liviu Odagiu este judecător din 1 septembrie 2000. A deţinut funcţia de judecător la Judecătoria Sibiu în perioada septembrie 2000 – august 2006, apoi judecător cu grad de tribunal în cadrul Judecătoriei Sibiu până în luna mai 2013.

Ulterior a fost judecător la Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia Penală în perioada mai 2013 – decembrie 2016 şi preşedinte al Secţiei Penale din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia până în 2019.

Din data de 1 ianuarie 2019 a fost președinte al Curții de Apel Alba Iulia.

Liviu Odagiu deține, potrivit celei mai recente declarații de avere, din 2024, două apartamente în Sibiu și două autoturisme, un Opel și un Renault.

În 2023, judecătorul Odagiu a încasat 538.183 lei salariul anual de la CSM, 83.999 lei pentru coordonarea unui proiect și 60.926 lei drepturi salariale restante de la Curtea de Apel Alba Iulia, mai scrie Hotnews.ro.

Odagiu
