FOTO VIDEO: Accident cu 4 mașini la Alba Iulia. 4 persoane sunt asistate medical, trafic îngreunat

Un accident rutier s-a produs marți dimineața la Alba Iulia, pe Bulevardul Înroconării, una dintre cele mai circulate străzi, în care au fost implicat mai multe mașini.

”Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical în urma unui accident rutier produs în municipiul Alba Iulia.

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

În accident sunt 4 autoturisme implicate, iar la fața locului sunt evaluate și asistate medical 4 persoane cu răni minore” au transmis reprezentanții ISU Alba. Toate persoanele au refuzat transportul la spital.

La fața locului au fost alocate următoarele forțe: o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și o ambulanță SAJ cu medic, pentru evaluarea și îngrijirea persoanelor implicate și echipaje de poliție.

UPDATE: Potrivit IPJ Alba, unul dintre conducătorii auto ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu autoturismul care circula din sens opus, acesta din urmă fiind proiectat în alte două autoturisme care se deplasau regulamentar.

Foto: ISU Alba

Video: Cititori Alba24

