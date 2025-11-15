Connect with us

FOTO: Accident mortal la Ocoliș. Un tânăr de 20 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu mașina într-o vale

Publicat

acum 2 ore

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a murit în urma unui accident rutier grav petrecut sâmbătă pe DC 184G la Ocoliș. Acesta s-a răsturnat cu mașina într-o vale, la o diferență de nivel de 2,5 metri.

Potrivit IPJ Alba, sâmbătă, 15 noiembrie, polițiștii din orașul Baia de Arieș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DC 184G, pe raza localității Ocoliș, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr de 20 de ani, din localitatea Mihai Viteazu, județul Cluj, în timp ce conducea un autoturism, pe DC 184G, la kilometrul 6, pe sensul de mers Lunca Largă – Ocoliș, în locul denumit ,,Cheile Runcului”, într-o curbă, ar fi pierdut controlul asupra autoturismului.

S-a răsturnat în albia văii Ocoliș, la o diferență de nivel de 2,5 metri.

În urma evenimentului rutier, din nefericire, tânărul de 20 de ani a suferit leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decesul acestuia.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii circumstanțelor în care s-a produs acest eveniment.

