FOTO: Acțiune a IPJ Alba de prevenire a accidentelor în care sunt implicați pietonii. Recomandările Poliției

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba desfășoară în această săptămână acțiuni care vizează prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați pietonii.

Săptămână 20-26 octombrie 2025 este dedicată siguranței pietonilor.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii urmăresc conștientizarea acestora cu privire la importanța adoptării unei conduite preventive și a respectarii regulilor de circulație.

Polițiștii rutieri le recomandă pietonilor:

⁠să traverseze doar prin locurile special amenajate;

să se asigure înainte de a traversa, chiar și atunci când se află pe trecerea pentru pietoni;

⁠să nu traverseze prin fața sau spatele vehiculelor oprite în stații sau pe carosabil;

⁠să circule pe trotuare sau pe acostament, iar pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă să folosească elemente reflectorizante.

