FOTO: Alba Iulia și alte localități din județ, survolate de o aeronavă militară proiectată pentru misiuni de fotografie aeriană

Un avion Antonov AN-30, operat de Forțele Aeriene Române, proiectat special pentru misiuni de fotografie aeriană (aerofotogrammetrie), a survolat luni, în jurul orei 12:00, municipiul Alba Iulia și alte localități din județ, între Valea Ampoiului și Munții Șureanu. 

Avionul a decolat luni dimineața de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București. Potrivit Forțelor Aeriene Române, Antonov An-30 este un membru al familiei avionului An-24, fiind proiectat pentru executarea misiunilor de fotografie aeriană. Avionul are o structură integral metalică şi este echipat cu o gamă largă de senzori în spectrul vizibil şi infraroşu, integrate în fuselaj.

Pentru a mări spaţiul interior disponibil pentru echipamente, cabina de pilotaj este dispusă într-o coamă a fuselajului, asemănătoare cu cea a avionului Boeing 747.

De asemenea, avionul are dispusă în partea frontală cabina navigatorului, ce dispune de o mare suprafaţă vitrată.

Primul avion An-30 a sosit la baza aeriană de la Otopeni în luna decembrie 1976. Primul zbor cu piloţi români a fost executat în aceeaşi lună iar prima misiune fotografică a fost executată în luna iulie a anului 1977.

În momentul de faţă Forţele Aeriene Române folosesc avionul pentru misiuni geodezice şi pentru misiunile din cadrul acordului „Open Skies”.

Prima misiune în cadrul acordului „Open Skies” a fost executată în luna noiembrie 1990 în Ungaria, iar în luna iulie 1995, un avion An-30 a fost dislocat tot în Ungaria în cadrul primei operaţiuni militare desfăşurate în comun cu forţele aliate din NATO.

