FOTO: BNR lansează monede din aur, argint și tombac cuprat, cu tema Centenarul Patriarhiei Române. La ce preț se pot achiziționa

Publicat

acum 2 ore

Banca Națională a României lansează începând de luni, 6 octombrie, în circuitul numismatic o monedă din aur, o monedă din argint și o monedă din tombac cuprat cu tema Centenarul Patriarhiei Române.

Potrivit unui comunicat al băncii centrale, aversul monedei din aur prezintă macheta Catedralei Naționale, inscripțiile „ROMANIA” și „CATEDRALA NATIONALA” în arc de cerc, anul de emisiune „2025”, stema României și valoarea nominală „500 LEI”.

Aversul monedei din argint prezintă macheta Catedralei Naționale, inscripțiile „ROMANIA” și „CATEDRALA NATIONALA” în arc de cerc, anul de emisiune „2025”, stema României și valoarea nominală „10 LEI”.

Aversul monedei din tombac cuprat prezintă macheta Catedralei Naționale, inscripțiile „ROMANIA” și „CATEDRALA NATIONALA” în arc de cerc, anul de emisiune „2025”, stema României și valoarea nominală „1 LEU”.

Reversul comun al monedelor din aur, argint și tombac cuprat redă o imagine a Palatului Patriarhiei, sediul Patriarhiei Române și inscripția „PATRIARHIA ROMANA”.

Monedele din aur și argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.

Monedele din tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt încastrate în pliante de prezentare, introduse în mape cartonate.

Tirajul maxim aprobat pentru moneda din aur este de 1.000 de piese, pentru moneda din argint este de 5.000 de piese, pentru moneda din tombac cuprat este de 5.000 de piese.

Prețurile de vânzare sunt:

  • 23.000,00 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din aur, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate;
  • 630,00 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate;
  • 250,00 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din tombac cuprat, inclusiv pliantul de prezentare și mapa cartonată.

Monedele din aur, argint și tombac cuprat cu tema Centenarul Patriarhiei Române au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României.

