Connect with us

Actualitate

FOTO: BumBastion – The Urban Jam. Alba Iulia s-a transformat în capitala street dance-ului. LISTA câștigătorilor

Publicat

acum O oră

Alba Iulia a devenit capitala street dance-ului, în weekendul 20 – 21 septembrie. BumBastion – The Urban Jam, evenimentul dedicat dansului și culturii urbane, a adunat peste 50 de participanți din toată țara, transformând locațiile Casa de Cultură a Studenților, Centrul de Conferințe “Gheorghe Șincai” și Hideout în spații unde arta a vorbit direct inimii.

Workshop-uri de street dance, battle-uri pline de adrenalină, un showcase vibrant, paneluri de discuții și un workshop de graffiti pentru copii și tineri din medii defavorizate – toate au construit împreună o experiență unică, au transmis organizatorii, reprezentanții Asociației Wish Dance Steps.

Battle-urile au fost unele dintre cele mai așteptate momente, iar participanții au oferit adevărate demonstrații de creativitate și energie.

Câștigătorii au fost:

1vs1 Hip Hop Kids: 

  • Locul 1 – Pop Răzvan Ioan (Baia Mare)
    • Full pass la evenimentul “Women fueled by Passion 2026” , All Workshops la evenimentul “Street Groove Jam 2026”, Tricou BumBastion, Diplomă, medalie
  • Locul 2 – Antonia Balaș (Baia Mare)
    • All Workshops la evenimentul “Underground Jam 2025”, Diplomă, Medalie

1vs1 Hip Hop 16+

  • Locul 1 – Eugen Ocneanu (Baia Mare)
    • Full pass la evenimentul “Street Groove Jam 2026”, Tricou BumBastion, Diploma, Medalie
  • Locul 2 – Bodaciu Gabriel (Lugoj)
    • All Workshops la evenimentul “Street Groove Jam 2026”, Diploma, Medalie

2vs2 All Styles

  • Locul 1 – Alin Țîrcă (Alba Iulia) și Răzvan Nechita (Cluj-Napoca)
    • Full Pass la evenimentul “Women fueled by Passion 2026” și Full pass la “BumBastion 2026”, Tricou BumBastion, Diplomă, Medalie
  • Locul 2 – Lucas și Elias aka Burning Souls (Șeușa, comuna Ciugud)
    • All Workshops “BumBastion 2026”, Diplomă, Medalie

Asociația Wish Dance Steps, inițiatoarea evenimentului, este o comunitate locală de dans și cultură urbană care promovează mișcarea, arta și dezvoltarea creativă a tinerilor. Prin evenimente precum BumBastion, asociația aduce laolaltă oameni pasionați și creează spații unde fiecare se poate exprima liber. Totodată, organizează cursuri și ateliere de dans în Alba Iulia (cartier Micești) pentru toate vârstele, ghidate de Sorana Suciu și Beatrice Mocanu.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 13 minute

Zboruri directe în premieră de la Cluj-Napoca la Copenhaga. Vor fi operate de Norwegian Air Shuttle ASA
Aiudacum 43 de minute

Sâmbătă, 27 septembrie: Ziua Recoltei, la Aiud. Standuri pline cu legume și fructe proaspete, în Piața Agroalimentară din oraș
Actualitateacum O oră

FOTO: BumBastion – The Urban Jam. Alba Iulia s-a transformat în capitala street dance-ului. LISTA câștigătorilor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 13 ore

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km
Administrațieacum 13 ore

Comunicat PSD Alba: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 ore

LISTA completă a produselor agricole şi alimentare cu adaosul comercial plafonat
Economieacum 8 ore

ANRE verifică operatorii de distribuție a energiei. Sunt vizate compensațiile plătite către consumatori
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 12 ore

Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi
Evenimentacum o zi

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 7 ore

Gala de sporturi de contact la Alba Iulia: Mai mulți sportivi locali intră în cușca de MMA vineri seară. Ce meciuri vor avea loc
Evenimentacum 14 ore

4 octombrie: Crosul Speranței 2025 pe Câmpia Libertății din Blaj. Sute de persoane înscrise la competiție
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 13 minute

Zboruri directe în premieră de la Cluj-Napoca la Copenhaga. Vor fi operate de Norwegian Air Shuttle ASA
Actualitateacum O oră

FOTO: BumBastion – The Urban Jam. Alba Iulia s-a transformat în capitala street dance-ului. LISTA câștigătorilor
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Evenimentacum 3 zile

”Tun” de 30 de milioane de euro la Superbet: Peste 7000 de români au obținut câștiguri fabuloase datorită unei erori din aplicație
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 11 ore

SMURD aniversează 35 de ani de când salvează vieți. A pornit de la o singură ambulanță, în Târgu Mureș
Aiudacum o zi

Serviciile de cardiologie de la Spitalul din Aiud, suspendate temporar. Unitatea medicală a rămas fără medic specialist
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2025 ar putea primi până la 5.000 de lei de la stat. PROIECT
Educațieacum 2 ore

Metodologia pentru cele două ore de învățare remedială obligatorii în clasele primare, din anul școlar 2025-2026, a fost aprobată
Mai mult din Educatie