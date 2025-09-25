FOTO: BumBastion – The Urban Jam. Alba Iulia s-a transformat în capitala street dance-ului. LISTA câștigătorilor

Alba Iulia a devenit capitala street dance-ului, în weekendul 20 – 21 septembrie. BumBastion – The Urban Jam, evenimentul dedicat dansului și culturii urbane, a adunat peste 50 de participanți din toată țara, transformând locațiile Casa de Cultură a Studenților, Centrul de Conferințe “Gheorghe Șincai” și Hideout în spații unde arta a vorbit direct inimii.

Workshop-uri de street dance, battle-uri pline de adrenalină, un showcase vibrant, paneluri de discuții și un workshop de graffiti pentru copii și tineri din medii defavorizate – toate au construit împreună o experiență unică, au transmis organizatorii, reprezentanții Asociației Wish Dance Steps.

Battle-urile au fost unele dintre cele mai așteptate momente, iar participanții au oferit adevărate demonstrații de creativitate și energie.

Câștigătorii au fost:

1vs1 Hip Hop Kids:

Locul 1 – Pop Răzvan Ioan (Baia Mare) Full pass la evenimentul “Women fueled by Passion 2026” , All Workshops la evenimentul “Street Groove Jam 2026”, Tricou BumBastion, Diplomă, medalie

Locul 2 – Antonia Balaș (Baia Mare) All Workshops la evenimentul “Underground Jam 2025”, Diplomă, Medalie



1vs1 Hip Hop 16+

Locul 1 – Eugen Ocneanu (Baia Mare) Full pass la evenimentul “Street Groove Jam 2026”, Tricou BumBastion, Diploma, Medalie

Locul 2 – Bodaciu Gabriel (Lugoj) All Workshops la evenimentul “Street Groove Jam 2026”, Diploma, Medalie



2vs2 All Styles

Locul 1 – Alin Țîrcă (Alba Iulia) și Răzvan Nechita (Cluj-Napoca) Full Pass la evenimentul “Women fueled by Passion 2026” și Full pass la “BumBastion 2026”, Tricou BumBastion, Diplomă, Medalie

Locul 2 – Lucas și Elias aka Burning Souls (Șeușa, comuna Ciugud) All Workshops “BumBastion 2026”, Diplomă, Medalie



Asociația Wish Dance Steps, inițiatoarea evenimentului, este o comunitate locală de dans și cultură urbană care promovează mișcarea, arta și dezvoltarea creativă a tinerilor. Prin evenimente precum BumBastion, asociația aduce laolaltă oameni pasionați și creează spații unde fiecare se poate exprima liber. Totodată, organizează cursuri și ateliere de dans în Alba Iulia (cartier Micești) pentru toate vârstele, ghidate de Sorana Suciu și Beatrice Mocanu.

