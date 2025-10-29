Connect with us

FOTO: Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prezent la evenimentul de lansare a primei monede colorate din România

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș a fost invitat să participe luni, 27 octombrie 2025, la evenimentul organizat de Banca Națională a României, la Cluj-Napoca, cu prilejul lansării monedei omagiale dedicate lui Lucian Blaga, la 130 de ani de la naștere.

Lansarea în circuitul numismatic a monedei din tombac cuprat cu suprafață parțial colorată reprezintă o premieră pentru România și un succes major. Tirajul a fost limitat la 5.000 de piese, care s-au epuizat, conform oficialilor BNR, în numai 3 minute.

Simpozionul „Lucian Blaga – omul, operele, bancnotele” a reunit alocuțiuni rostite de acad. Doru Pamfil, președintele Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române și director al Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, conf. univ. dr. Florina Ilis de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Nadia Diana Arsin, directoarea Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș.

Manifestarea a fost deschisă de cuvântul președintelui Comitetului de selecție a temelor numismatice din cadrul BNR, Cristian Popa, urmat de prefectul județului Cluj, Maria Forna, și Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș a contribuit la expoziția ”Portretele bancnotelor”

Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș a contribuit la realizarea expoziției denumite „Portretele bancnotelor. Lucian Blaga – 130 de ani de la naștere” cu prezentarea unei replici a pălăriei scriitorului (original păstrat la Casa Memorială „Lucian Blaga” de la Lancrăm).

De asemenea, a contrbuit și prin facilitarea audiției unor înregistrări cu vocea lui Lucian Blaga (sursa înregistrărilor: „Lucian Blaga. Poeții”, versuri alese și rostite în 1954 și 1960, Seria Colecționarul de voci, Editura Casa Radio, București, 2008).

Pălăria lui Lucian Blaga

Pălăria lui Lucian Blaga, cu monograma L.B., a ajuns să facă parte din patrimoniul casei memoriale de la Lancrăm, începând cu data de 12 decembrie 2002, grație demersurilor neobosite ale poetului Ion Mărgineanu, pe atunci director al Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Alba, în urma unui transfer de la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud.

Cu prilejul celei de-a 45-a ediții a Festivalului Internațional „Lucian Blaga” de la Sebeș, în colaborare cu un atelier de tradiție local – Pălăria Dădârlat, au fost realizate 20 de replici după elegantul obiect vestimentar (din fetru de iepure) produs la Viena.

Fiecare exemplar este însoțit de următorul text: „Pălărie omagială dedicată lui Lucian Blaga. Această pălărie este o replică fidelă a celei purtate de Lucian Blaga – poet, filosof, traducător, dramaturg, mentor, diplomat român. Un omagiu adus rafinamentului său discret și spiritului său profund, pălăria poartă în ea tăcerea, ca taină a unei epoci. Realizată manual în atelierul Dădârlat, unde tradiția dăinuie de peste 129 de ani, această piesă vestimentară este mai mult decât un accesoriu, este o punte între identitate, cultură și memorie.”

Prezentarea volumului ”Poemele luminii”

Finalul evenimentului a fost încununat de prezentarea volumului omagial „Poemele luminii”, proiect editorial realizat de Municipiul Sebeș în parteneriat cu Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca.

Au fost marcați, în mod inedit, cei 130 de ani de la nașterea scriitorului, prin tipărirea volumului său de debut, într-un tiraj de 1.300 exemplare, oferite publicului larg, pentru cunoașterea și prețuirea datorată lui Lucian Blaga.

Imagini: Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, Andreea Beatrix Pantiloi, BNR Cluj-Napoca, 

