FOTO: Clubul Sportiv de Airsoft “Super Daddys’’ din Alba Iulia, pe podium la campionatul național. Premiile și medaliile obținute

Sportivii Asociației Club Sportiv de Airsoft “Super Daddys’’ din Alba Iulia au reușit performanța clasării pe primele locuri la Campionatul Național ROAPC 2025, organizat de Federația Română de Airsoft.

Aceștia au câștigat două două titluri de campioni naționali, două locuri de vicecampioni și două medalii de bronz.

Etapa finală a Campionatului Național ROAPC 2025, organizat de Federația Română de Airsoft, s-a desfășurat la Turda, în 25 octombrie.

Competiția a reunit peste 50 de finaliști la toate categoriile.

”A fost cea mai strânsă finală de la înființarea FRA, iar sportivii noștri au reușit să mențină stacheta sus, adăugând la palmares două titluri de campioni naționali, două locuri de vicecampioni și două medalii de bronz”, transmit reprezentanții clubului sportiv.

Daniel-Valentin Pop — Seniori (22+ ani, M) — Campion Național

Natalia-Maria Negriu — Copii 2 (10-11 ani, F) — Campioană Națională

Bianca-Maria Soporan — Juniori 2 (16-17 ani, F) — Vicecampioană Națională

Victor Mariș — Copii 2 (10-11 ani, M) — Vicecampion Național

Mihaela Man — Seniori (22+ ani, F) — Locul 3

Valentin-Adrian Cofariu — Tineret (18-21 ani, M) — Locul 3

”Din cei 11 participanți, cei care nu au urcat pe podium au fost foarte aproape de o clasare mai bună și ne-au promis că se vor antrena și mai intens pentru următorul campionat”, mai transmit reprezentanții ”Super Daddys”.

imagini: Facebook/ Airsoft Super Daddys

