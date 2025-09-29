Connect with us

FOTO: Decor de basm la Șureanu. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit zona montană înaltă

acum O oră

FOTO: Decor de basm la Șureanu: În zona montană înaltă a județului Alba a căzut, peste noapte, prima ninsoare din acest sezon rece.

Dimineața a adus un peisaj de iarnă autentic, cu un strat de zăpadă care acoperă crestele și pajiștile alpine.

Deși suntem la început de toamnă, temperaturile scăzute înregistrate la altitudine au favorizat formarea stratului de zăpadă, semn că iarna își face simțită prezența mai devreme în zonele montane din județul Alba.

Imaginile surprinse la fața locului de camerele de supraveghere instalate în zona pârtiilor de schi aduc vești bune pentru iubitorii sporturilor de iarnă: sezonul ar putea începe mai devreme.

În zona respectivă, temperaturile au scăzut azi noapte la 1 grad Celsius, în timp ce maximele se vor ridica luni la 9 grade Celsius.

Potrivit meteorologilor, în continuare vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 11 și 20 de grade și minime între 1 și 10 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni.

Vârful Aușel. Foto: Camerele video ale Domeniului Schiabil Șureanu

Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei local se vor acumula cantități de apă de 20 – 25 de litri pe metrul pătrat.

La munte, la altitudini mai mari de 1700 de metri, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în medie de 5 – 10 centimetri.

