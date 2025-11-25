FOTO: Elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia se antrenează la București pentru Parada Națională Militară de 1 Decembrie

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia se pregătesc pentru Parada Națională Militară și pentru ceremoniile organizate de Ziua Națională a României, 1 Decembrie.

„A rămas mai puțin de o săptămână până la Ziua Națională a României, 1 Decembrie, iar elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” se pregătesc intens pentru ceremoniile dedicate acestui moment.

La fel ca și anii trecuți, elevii claselor a XI-a sunt implicați în această misiune de mare importanță”, au transmis reprezentanții colegiului.

13 elevi ai colegiului militar din Alba Iulia se află în această perioadă la București, unde se antrenează, alături de colegi de la celelalte colegii militare, militari de la toate categoriile de forțe ale Armatei și din celelalte structuri din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională pentru Parada Națională Militară.

În Alba Iulia, colegii lor de an se pregătesc alături de cadrele militare de la companie, pentru manifestările organizate cu ocazia Zilei Naționale a României, care vor avea loc în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie.

Foto: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”/elev fruntaș Sebastian Trif

